Rosenborg har startet jakten på å overta hegemoniet i Toppserien

10. oktober 2006.

Det var sist gang Rosenborg Kvinner toppet Toppserien. Siden den gang har klubben nærmest levd som arenanomader i Trondheim med seks ulike hjemmebaner i perioden 2007-2018 og gjennomgått en totalrenovering med over syv trenerbytterer. Samt et navnebytte.

Høsten 2018 slo de seg imidlertid til ro i Norges fotballhovedstad på Koteng Arena på Lade. Søndag inntok de tabelltopp for første gang på 5032 dager etter 3-1 seieren mot Kolbotn på sin "nye" hjemmebane.

– Det er utrolig deilig og artig. Jeg har vært i Ørn siden 2017 og aldri opplevd det, sier Emilie Bragstad til TV 2.

– Du sier fortsatt Ørn, altså?

– Ha ha ha, sa jeg det? Det er litt krise, ler stortalentet, før hun fortsetter:

– Jeg hører det er mange som fortsatt sier Ørn, det henger litt igjen ennå.

For totalrenoveringen i klubben nådde klimakset foran årets sesong da Trondheims-Ørn ble historie og endret navn til fordel for Rosenborg Ballklub Kvinner.

Norges mestvinnende klubb på kvinnesiden med syv ligagull og åtte NM-tilter knyttet seg til merkevaren Rosenborg - nå har RBK Kvinner fått en drømmestart på tilværelsen i svart og hvitt og topper tabellen med syv poeng etter tre kamper.

Nykommer: – Rosenborg-supporter hele livet

Samtidig pakker de ubestridte serielederne stadig vekk Trondheims-Ørn effekter på Koteng Arena, men alle endringene med både hjemvendte utenlandsproffer og talenter inn dørene på Lade har vært utelukkende positive.

– Det virker som et veldig spennende prosjekt, begrunner nykommer Julie Blakstad til TV 2 om hvorfor hun valgte å signere for RBK.

Midtbanespilleren, som ble kåret til årets unge spiller i Toppserien i fjor, vraket blant annet den engelske seriemesteren Chelsea og LSK Kvinner for Rosenborg-spill.

– Jeg har vært Rosenborg-supporter hele livet. Nå er det veldig kult at damene får et lag, og det er en drøm å få spille for Rosenborg, fortsetter Ottestad-jenta, som scoret klubbens første mål etter navnebyttet mot LSK Kvinner på Koteng Arena i serieåpningen.

I tillegg har de hjemvendte utenlands- og landslagsprofilene Lisa-Marie Karlseng Utland og Kristine Minde knyttet seg til trønderne som har vist muskler på overgangsfronten etter økte sponsorinntekter som følge av navneendringen.

– Det er viktig det at Toppserien får profiler tilbake. For oss er det viktig å få inn den type spillere som Utland og Minde, spesielt med erfaringen de har slik at de også kan bidra inn mot unge spillere, sier RBK-trener Steinar Lein.

To potensielle gullgruver

Nå har Lein flere strenger å spille på, men 18-åringene Blakstad og Bragstad kan virkelig bli en gullgruve for Rosenborg i fremtiden.

– Vi får vente og se, det er et vanskelig spørsmål å svare på, svarer Blakstad.

Selv var Blakstad på prøvespill hos Chelsea i januar og takket som nevnt nei til den engelske seriemesteren, mens Bragstad ble trukket av UEFA som ett av verdens største talenter tidligere i år.

– Det er klart det er to stykker som er bra. Nå handler om å ta godt vare på de og utvikle de videre - det er målsetningen vår. Vi ønsker at det skal være så bra her at vi vil være her lengst mulig før de tar steget ut, skryter Lein.

Nå er ungjentene, som kjenner hverandre godt etter flere år sammen med aldersbestemte landslag, forent på klubblag. De siste årene har dessuten Toppserien opplevd spillerflukt og flere spillere har prøvd lykken i utlandet, det er også en tanke Bragstad tidlig uttalte at hun ønsket.

– Har hjemkomsten til Minde og Utland, i tillegg til at Blakstad velger dere fremfor Chelsea ført til at du ønsker å være i Rosenborg lenger og utsette utenlandsdrømmen?

– Det er fortsatt et mål om å komme til utlandet. Jeg har igjen ett år på videregående og har alltid tenkt at jeg skal fullføre skolen. Nå er det blitt veldig bra her og jeg føler at utviklingen min fortsetter. Så lenge jeg føler at jeg utvikler meg som fotballspiller tror jeg det er riktig å bli her.

Datter av tidligere RBK-profil

Bragstad er datteren til tidligere Rosenborg-stopperen Bjørn Otto Bragstad. Foran årets sesong ble hun omskolert til midtstopper, så nå går hun i fotsporene til faren.

– Det ble fort slik. Det er veldig greit og jeg trives godt bak der. Jeg har spilt midtstopper på kretslag tidligere så det er ikke en helt ukjent rolle.

I fjor stiftet hun bekjentskap med og spilte både kant og sentralt, før hun også ble brukt som spiss i årets oppkjøring. Nå er hun fornøyd med å falle til ro i en posisjon hvor hun kan utvikle seg som spiller.

– Det er en drøm å bli verdens beste stopper. Det er et hårete mål, men det er viktig å ha det også.