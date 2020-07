Lundby vil skrive historie

I februar bestemte FIS seg for å støtte Norges Skiforbunds forslag om å la kvinnene hoppe i stor bakke under ski-VM i 2021. I går kom den endelige beskjeden - Maren Lundby (25) skal for første gang få muligheten til å ta VM-gull i stor bakke.

– Det var en god beskjed å få. Det har jo ligget i kortene, men det er godt å få det bekreftet, sier Maren Lundby til TV 2.

Norges Skiforbund og norske utøvere har spilt en viktig rolle i utviklingen av skihopp for kvinner. Anette Sagen (35) har lenge vært en tydelig forkjemper for å få kvinnene inn i hoppidrettens varme. De siste årene har Lundby også blitt en tydelig stemme og hennes engasjement er en viktig årsak til at stor bakke for kvinner er på VM-programmet. Likevel ønsker hun ikke å ta æren.

– Det er andre som har kjempet mer enn meg, og som har hatt mange færre konkurranser å hoppe enn jeg har hatt. Men det er motiverende å se at det går fremover. Nå må vi bare fortsette å være fremoverlent og sørge for at de som kommer etter oss har helt like muligheter som gutt, sier hun.

Sportssjef for hopplandslaget, Claes Brede Bråthen, er meget fornøyd med utviklingen.

– Dette er en viktig bekreftelse på at vi tar et helt nødvendig og viktig steg videre for damehopp, uten tvil. Det er et viktig steg utviklingsmessig for likestilling i hoppsporten, sier han.

Vil skrive historie

Bråthen understreker at dette først og fremst er en viktig mulighet for Norge til å plukke flere medaljer.

– Det er ingen tvil om at våre jenter er mer opptatt av å være idrettsutøvere enn å være likestillingsombud, så alt fokus har vært rettet inn mot å prestere og sørge for å sikre oss en mulighet til å ta medaljer, sier Bråthen.

Han håper å skrive Norge inn i historiebøkene i Oberstdorf.

– Nå har vi muligheten til å vinne det første storbakkerennet for jenter, og bli historisk, sier han.

Det er Lundby helt med på. Hun er allerede regjerende verdensmester i normal bakke. Nå vil hun forsvare tittelen i normal bakke og samtidig ta gull i stor bakke.

– Mitt mål for sesongen er å vinne både stor og liten bakke i Oberstdorf, det er eneste målet jeg har satt meg for vinteren, sier hun.

Da verdenscupen 2019/20 ble avsluttet før tiden, grunnet kornapandemien, i mars, ledet Lundby sammenlagt. 21 år gamle Silje Opseth på 10. plass. Hoppsjefen tror det er flere norske jenter som kan kjempe i toppen i VM.

– For første gang har vi mange jenter som er gode. Vi har en fin miks av erfarne, meritterte utøvere og unge, sultne og nysgjerrige utøvere. Det gjør at vi ser veldig optimistisk på det, det er det ingen tvil om, sier Bråthen.