Joacim (24) kollapset på fjelltur: – Takk til skattebetalerne for taxien hjem

Da Joacim skulle gå over Besseggen med kompisene, sviktet beina. Flere har blitt hentet ned fra det populære turmålet så langt i år sammenlignet med samme tid i fjor, ifølge Gjendeguiden.

– Jeg har vært en idrettskar, så jeg har fått kjenne på nederlaget å ikke klare en åtte timers tur, sier Joacim Christiansen til TV 2.

I juni satte han og tre andre kompiser snuten mot Jotunheimen for å gå Besseggen.

Det ble langt tøffere enn han hadde forestilt seg.

I 10-tiden på formiddagen startet guttegjengen gåturen, som er på rundt 14 kilometer og med en stigning på nesten 1000 høydemeter.

Etter rundt fire timer begynte 24-åringen å forstå hvor lang turen var.

Fikk advarsel

– Etter tre timer og 50 minutter møtte vi et skilt der det sto: Har du brukt mer enn fire timer, må du snu. Det gjaldt ikke oss, tenkte vi, så vi gikk videre, sier mjøndølingen.

Mye av maten og sjokoladen de hadde tenkt å ta med seg på turen, glemte de i bilen. Etter hvert gikk de også tomme for vann i den hete junivarmen.

– Etter hvert kom krampene. Og etter seks, sju timer begynte krampene virkelig å komme, sier Joacim.

Ved toppen av Besseggen møtte de Ørjan Venås fra Gjendeguiden, som patruljerte gjennom Besseggenpatrulja, et initiativ for å blant annet bidra til å hindre redningsaksjoner.

– Jeg så at det var en som var sliten. Jeg gikk bort og pratet. Jeg ga han Cola, men de ville fortsette, sier Venås til TV 2.

Venås sier han gikk videre for å se om det var flere som trengte hjelp.

Men det gikk ikke lang tid før han kom tilbake. Et annet turfølge gikk etter Venås og ba han komme tilbake.

POPULÆRT: Cirka 60 000 går Besseggen, en av Norges aller største fjellklassikere, i Jotunheimen. Så langt i år har det vært flere redningsaksjoner sammenlignet med samme tid i fjor, ifølge Gjendeguiden. Foto: Sveinung Ystad / AFP / NTB scanpix

Kollapset

– Jeg kollapset og falt på bakken. Jeg fikk så kraftig krampe at jeg måtte kaste meg ned, sier Joacim.

Venås sier at krampe er typisk tegn på dehydrering og sier at han ringte AMK-sentralen for å høre om de hadde flere triks i boka, men det hadde de ikke.

Joacim sier at de fortsatte å gå to timer til med Venås. Men til slutt måtte måtte han kaste inn håndkleet.

12 timer etter at de startet turen, ble Joacim hentet av luftambulansen.

Skal gjøre det igjen

I etterkant av turen takket han Gjendeguiden på Facebook for hjelpen.

– Takk til alle skattebetalere som sponset taxien hjem. Skal legge meg i hardtrening og bestige Besseggen neste år, skrev han videre.

Han oppfordrer andre som ikke har gått noe særlig i fjellet før, til å forberede seg.

KOLLAPSET: Joacim Christiansen måtte hentes ned fra Besseggen, men skal gå turen igjen neste år. Foto: Celine Horgen Nielsen

– Ta det seriøst, naturen er nådeløs. Jeg brant meg på det med vann, drikk jevnlig og gjør som kompisene mine gjorde: Vent på de som sliter litt, sier 24-åringen.

Han roser Besseggenpatruljen og redningstjenesten i Norge.

– Turister er i gode hender, allemannsretten er en helt nydelig ting, men jeg må komme meg i bedre form, sier han.

Får seg en overraskelse

Ifølge Gjendeguidens statistikk har politiet så langt i år hatt fire redningsaksjoner og AMK har hatt fire aksjoner.

Det har ifølge Venås vært flere aksjoner og oppdrag tidlig på sesongen enn det vanligvis er.

Fakta: Redningsaksjoner på Besseggen Så langt i 2020: Politiet har hatt fire redningsaksjoner AMK har hatt fire aksjoner 2019: Politiet hadde ni redningsaksjoner AMK hadde 14 aksjoner 2018: Politiet hadde seks redningsaksjoner AMK hadde elleve aksjoner Kilde: Gjendeguiden

– Normalt er det flest aksjoner i august og september. Da blir det fortere mørkt og kaldere temperatur. Det har vært litt mye tidlig på sesongen i år, sier han.

Besseggenpatruljen gikk i fjor den populære turen 50 ganger. Så langt i år har de patruljert snart 20 ganger.

Venås sier at mange får seg en overraskelse når de går den populære fjellturen.

– Vi har registrert at det er fryktelig mange som har Besseggen som sin første fjelltur, og de har ikke peiling på at det er 14 kilometer, og de er ikke forberedt på at det er langt, bratt og hardt, sier han.

Natt til onsdag forrige uke ble en kvinne i 50-årene og en mann i 70-årene hentet ned fra Besseggen i en redningsaksjon. Venås sier at han prøvde å få dem til å snu, men det ville de ikke.

Venås sier at mange heller ikke er forberedt dersom været skulle snu.