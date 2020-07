Fotballryktene: Premier League-klubb på jakt etter stjernekeeper

Manchester United vil hente en ung brasilianer og Robin Gosens er en av Serie As mest ettertraktede menn. Her er torsdagens fotballrykter!

Chelsea er på keeperjakt og det har lenge vært spekulert i om Jan Oblak er på vei til klubben. Nå er det derimot Barcelonas sisteskanse Marc-André ter Stegen som står øverst på Frank Lampards liste. Det skriver spanske Mundo Deportivo og britiske Daily Mail. Flere britiske medier melder at Kepa Arrizabalaga, som Chelsea gjorde til verdens dyreste keeper da de hentet han for 760 millioner kroner i 2018, kan inngå som en del av handelen og gå motsatt vei.

Manchester United og Ole Gunnar Solskjær vil hente Sporting Lisboas Nuno Mendes, det melder The Express. Både Juventus og Liverpool har vist interesse for 18-åringen, men Manchester United skal være mest aktuell for Mendes, ettersom han er tidligere lagkamerat med Uniteds Bruno Fernandes.

Aston Villas midtbanespiller Douglas Luiz står på listen over spillere som Arsenal-manager Mikel Arteta ønsker å hente, ifølge 90 min. Men 22-åringen var i Manchester City før han kom til Aston Villa, og det er dermed en klausul i kontrakten som gjør at han kan ende opp i Manchester City.

Serie A-klubben Atalanta har sagt seg villige til å la Robin Gosens gå i sommer, dersom klubben får et godt nok tilbud. Og det mangler ikke på interesse for 26-åringen. Inter Milan, Juventus, Hertha Berlin og Chelsea skal alle være svært interessert i Gosens, som har 9 mål og 8 assists for Atalanta denne sesongen og ifølge tyske Kicker har mye av æren for at Atalanta er i Champions League.

Loris Karius har være ute i kulden i Liverpool etter at han leverte en slett prestasjon i Champions League-finalen i 2018. Siden da har han vært på lån i Besiktas og er han på vei bort på permanent basis. Ifølge nettstedet Goal er det sannsynlig med en overgang til franske Montpellier i løpet av sommeren.