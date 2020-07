For litt under to år siden la Liverpool-spiller Divock Origi (25) ut et bilde av at han var i Norge. Han var på besøk hos sin fetter Arnold Origi. Den tidligere Lillestrøm-keeperen hadde invitert Divock på besøk.

Grunnen for besøket var at Divock ikke hadde det så bra. Liverpool-oppholdet hadde ikke utviklet seg slik han hadde sett for seg.

– Det var en vanskelig periode for ham, der han ikke fikk spille, sa Arnold Origi til Dagbladet året etterpå.

Duoen bestemte seg for å legge ut på en kjøretur gjennom Norge. Det var her det legendariske bildet skulle bli tatt. Divock Origis første Instagram-bilde ble nemlig tatt på Ørskogfjellet. Et fjell som ligger i Møre og Romsdal.

Etter dette har karrieren til belgieren skutt fart. På et år har han vunnet både Premier League- og Champions League-trofeet.

– Det er ingen ord som kan beskrive dette. Det har vært drømmen min siden jeg var en liten gutt. Helt siden jeg var en liten gutt har jeg drømt om å vinne Premier League. Alt arbeidet jeg la ned som liten gutt har ledet meg hit. Alle de tøffe øyeblikkene. Det er helt utrolig, sier Divock Origi til TV 2 etter at Liverpool fikk trofeet onsdag.

Blitt en viktig brikke for Klopp

Divock Origi ble hentet til Liverpool av daværende trener Brendan Rodgers i 2014. Han ble umiddelbart lånt ut til sin tidligere klubb Lille. 2015/2016-sesongen tilbrakte han i Liverpool, dette var sesongen Jürgen Klopp tok over klubben.

Origi fikk noen kamper, men ble likevel året etterpå lånt ut til tyske Wolfsburg. Siden starten på 2018/2019-sesongen har han vært en fast del av Liverpools tropp. Men som et klart reservevalg til trioen Roberto Firmino, Mohamed Salah og Sadio Mané.

Han står likevel igjen med en del av æren for at Liverpool har etablert seg som et av Europas beste fotballag. I den utrolige opphentingen i semifinalen i Champions League forrige sesong mot Barcelona scoret han det avgjørende målet.

25-åringen var årvåken da Trent Alexander-Arnold pisket et hjørnespark inn i boksen, mens samtlige Barcelona-spillere sov.

I finalen scoret han kampens siste mål mot Tottenham, som sørget for at Liverpool sikret seg Champions League-trofeet.

TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg trakk frem Origi som kanskje Liverpools største helt i jakten på Champions League-trofeet.

Han var også svært delaktig i at Liverpool klarte å kjempe om serietittelen helt til sesongslutt mot Manchester City forrige sesong. Han avgjorde blant annet kampen mot byrival Everton seks minutter på overtid. Han avgjorde også kampen mot Newcastle 4. mai med et mål på overtid.

– Uten supporterne hadde vi ikke vært noen plass

Dessverre for Origi og Liverpool holdt det ikke helt inn i fjor. Men i 2020 skulle det lykkes for rødtrøyene.

– Jeg sliter med å beskrive den følelsen jeg har nå. Vi har ventet så lenge å dette. Omstendighetene har vært tøffe denne sesongen, men vi klarte det. Jeg er veldig stolt. Om du ser rundt meg, så ser du at det er masse glitter, jeg tror innsiden av meg ser litt sånn ut nå, sier Origi til TV 2.

Etter at Origi la ut bilde fra Ørskogfjellet, har han fått 2,1 millioner følgere på Instagram. Spørsmålet om det var bilturen med fetteren Arnold som ble et vendepunkt i karrieren får man nok aldri vite, men en ting som er sikkert er at Origi var delaktig i Liverpools første ligatittel på 30 år.

– Uten supporterne hadde vi ikke vært noen plass. Vi elsker dem, det er de som gjør denne klubben så stor. I dag skinner Liverpool foran hele verden, og vi skal fortsette. Jeg håper at mange Liverpool-supportere fikk et fint øyeblikk i dag, sier 25-åringen til TV 2.