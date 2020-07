Ekstatisk Klopp med glødende melding til fansen

– Rop spørsmålet!

Det sa en hes og ekstatisk Jürgen Klopp til TV 2 etter de ville jubelscenene foran et tomt Anfield.

– Det er utrolig. Det er helt utrolig. Det føles fantastisk. Takk til alle som har fått dette til å skje. Vi deler dette øyeblikket sammen på en måte, selv om vi må ha distanse til hverandre. Vi har hatt noen uker på å bli vant til følelsen, men det er fortsatt helt utrolig, brølte Liverpool-manageren til TV 2 gjennom musikken.

– Å spille en kamp som den vi gjorde i dag er eksepsjonelt. Guttene er så fortjente mestere. Det er utrolig, fortsatte han, før han ga en glødende melding til fansen:

– Dette er til dere! Når vi kan være sammen, skal vi bokstavelig talt være sammen. Nyt kvelden, og forhåpentligvis nøt dere kampen. Vi gjorde det. Det var en fantastisk sesong. Tusen takk.

Se Liverpool løfte troféet her:

Jordan Henderson, som var den første i klubbens historie til å løfte Premier League-troféet som spiller for klubben, sa dette etter seremonien:

– Det er en fantastisk følelse. Det er noe vi har jobbet for veldig lenge, og endelig å stå her og løfte trofeet med resten av guttene er noe jeg aldri vil glemme, sier Jordan Henderson til TV 2.

Liverpool-kapteinen er ute med skade, men gikk opp på podiet og løftet trofeet med bandasje på kneet.

– Det er så mange gode ting man kan si om dette laget. Hvordan vi har prestert hele sesongen – og de siste årene – hvordan vi alltid har forbedret oss, hele tiden vært sultne og hatt lyst på mer. I dag viste vi det òg, vi kjempet til siste slutt og det viser mentaliteten til spillerne. Jeg er beæret over å være en del av dette laget, slår han fast.

SUPERSTJERNE: Jürgen Klopp fikk mye skryt av Robbie Fowler etter troféet var løftet. Foto: Phil Noble

Fowler til TV 2: – Jeg er overveldet

Samtidig intervjuet TV 2 Robbie Fowler mens trofeet ble løftet. Det ble følelsesladet for den tidligere Liverpool-spissen.

– Jeg ser akkurat nå at spillerne løfter troféet... Trofeet har akkurat gått opp... Off... Det er emosjonelt. Jeg ser klubben jeg elsker løfte et trofé som har vært hjemsøkt oss i årevis, sier Fowler til TV 2, mens svetten renner hos en ekstatisk Liverpool-legende.

– For å være ærlig, så er jeg overveldet. Jeg er en supporter som har kjempet for å vinne trofeer, men å se at de gjør det nå... Det er superb, det er det virkelig. Du kan se det på smilet mitt, det føles godt. Haha!

I gledesrusen skryter Fowler av klubbens karismatiske manager.

– Det beste ordet jeg kan gi deg for øyeblikket er «legendarisk.» Han er en enorm legende og superstjerne, avslutter han.

Festfotball

Premier League-mesteren vartet opp med festfotball i forkant, og slo Chelsea hele 5-3 etter svært vakre scoringer av blant andre Roberto Firmino og Trent Alexander-Arnold.

Etterpå fikk Jürgen Klopp og spillerne, iført mestertrøyer, medaljene sine av Kenny Dalglish – mannen som var manager sist klubben vant ligaen. Helt til sist steg kaptein Jordan Henderson opp på podiet, og ble overrakt trofeet.

Da slapp spillerne for alvor jubelen løs på et tomt Anfield: