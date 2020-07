Fowler mener Liverpool bør ta grep – dette synes han ligamesteren mangler

Robbie Fowler var tydelig i ekstase da Liverpool løftet Premier League-pokalen onsdag kveld. Nå håper den tidligere storscoreren at dette er starten på en storhetstid for klubben.

– De har vært eksepsjonelle i år, og jeg har ingen tvil om at Liverpool vil kjempe om titler igjen, sier Fowler til TV 2.

LEGENDE: Liverpool-legenden Robbie Fowler ble intervjuet av TV 2 i det Liverpool løftet pokalen. Foto: TV 2

– De vet at neste år vil ble enda vanskeligere, vi vet hvor vanskelig denne ligaen er. Vi ventet 30 år med å vinne, men å vinne den igjen blir enda vanskeligere.

Redd for at spillere skal forsvinne

For at laget skal forsvare den første ligatittelen på 30 år, er klubblegenden klar på hva Liverpool bør gjøre.

– De må nok bruke en del penger på nye spillere for å gjøre det, for andre klubber vil bruke penger for å ta opp kampen. Liverpool må gjøre det de kan for å holde seg ett og to skritt foran rivalene.

Fowler, som scoret 183 ganger for The Reds, frykter at spillere kan forsvinne fra Liverpool i sommer.

– Når man har eksepsjonelle spillere, så vil de bli linket med store klubber. Sånn er fotballen, og det er vel så viktig at vi beholder de beste, mener klubblegenden.

– Vi vet ikke hva som er rundt hjørnet, og det kan komme endringer i klubben. Ikke alle kan fullføre eller avslutte karrieren i en så stor klubb.

Samtidig påpeker 45-åringen at det er en utfordring for Liverpool å finne spillere som kan forbedre laget.

– Vi snakker om et lag som har spasert seg til Premier League-troféet. Det er selvfølgelig spillere som kan komme inn, men det er ikke nødvendigvis sånn at de går rett inn på dette laget. Med Liverpools prestasjoner, er det vanskelig å gå inn på laget, uansett posisjon.

LEGENDE: Robbie Fowler scoret hele 183 ganger for Liverpool. Her med Steven Gerrard. Foto: Rui Vieira

– Mangler bredde

Han skryter av kjernen i laget og førsteelleveren. Fowler mener favorittklubben dermed bør fokusere på å utvikle stallen.

– Det er nok det Liverpool mangler, om jeg skal være helt ærlig. Man håper ikke at fronttrioen skal bli skadet, men i fotball så vet man aldri. Plutselig kan de gå gjennom en måltørke og få en formdupp, eller bli skadet, så det er definitivt et tema at de trenger bedre spillere i bakhånd.

– Origi kommer inn og gjør det bra når han gjør det. Brewster gjør det bra og scorer mål for Swansea på lån, men de er definitivt ikke av samme klasse som dagens fronttrio.

Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino har scoret til sammen 45 mål i Premier League denne sesongen. Det kan de forbedre i siste ligakamp for sesongen, borte mot Newcastle klokken 17.00. Kampen ser du på TV 2 Sumo.