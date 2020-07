United-kapteinen avviser ekspertens bekymring

For et par uker siden satte Manchester United Premier League-rekord da de slo Aston Villa 3-0. Aldri før hadde et lag vunnet fire kamper på rad med tre mål eller mer.

Så har prestasjonene, i et tettpakket kampprogram, dalt. De spilte 2-2 mot Southampton, vant uten å imponere mot Crystal Palace, ble banket av Chelsea i cupen og spilte onsdag uavgjort mot West Ham.

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland er imponert over hva Manchester United har fått til etter koronapausen, men tror mange kamper begynner å tære på spillernes form.

– United har gjort en kjempejobb som har kommet seg i den posisjonen, men det som bekymrer er at de ser litt slitne ut, sier Hangeland i TV 2s Premier League-studio.

– Stolt av spillerne

I intervjusonen etter kampen ble spillernes kampform et tema. Solskjær påpekte at situasjonen de er i er spesiell.

– Jeg tror det er naturlig at spillerne føler seg slitne etter en veldig hektisk periode med mange kamper og stort press. Vi er i en annen posisjon, og det er en annen erfaring, enn man noen gang har vært i ved å spille ligakamper i slutten av juli, sa Solskjær.

– Jeg er veldig stolt og fornøyd med spillernes prestasjoner under lockdown og etter restarten. Vi har gitt oss selv en fantastisk mulighet foran siste kamp, fortsatte kristiansunderen.

Kaptein Harry Maguire avviste at United-stjernene begynner å merke kjøret på grunn av det tette kampprogrammet. Søndag står gamle lagkamerater på motsatt banehalvdel i skjebnekampen mot Leicester.

– Det er en stor kamp for oss, og stor for dem. Vi vil være klare og «freshe.» Vi har tre dager til neste kamp nå, men det virker lenge nå siden det er normalt med to, sa han med et smil.

– Alle vil være klare til det. Forhåpentligvis kan vi spille med tempoet vi spilte med de første 45 minuttene, fortsatte han.

Offensiv Solskjær

Tonen var den samme hos den unge venstrebacken Brandon Williams.

– Det har vært en lang sesong på grunn av det som skjedde. Men alle er i god form, og vi har folk med friske bein som kan komme inn på laget. Vi er klare for kampen på søndag nå, sa Williams til TV 2.

Uavgjort mot Leicester, og Manchester United vil være sikret Champions League-plass. Skulle Chelsea tape hjemme mot Wolverhampton, vil de ta fjerdeplassen selv med tap. Likevel har Solskjær ingen planer om å legge seg bakpå i den avgjørende kampen.

– Selvsagt går vi for å vinne. Det har alltid vært i Manchester Uniteds DNA å gå for seieren. Vi skal prøve å starte bra, få noen mål og så forhåpentligvis enda flere, sa han offensivt.