Dro på ferie til Spania – fikk massiv hets

Da artist og tidligere Idol-deltager Victoria Karlskås Andersen, bedre kjent som Victoria Nadine, dro til Spania forrige helg, var hun ikke forberedt på å bli hetset for ferievalget sitt.

Ikke et lett valg

Grunnen til at hun valgte å reise ned til Spania var at hun ikke hadde vært med familien sin på en god stund. Familien hadde bestilt billetter for over ett år siden, men Victoria hadde ventet på grunn av musikken.

– Jeg hadde tenkt på det lenge. Da Spania ble grønt, stolte jeg på at det var trygt. Jeg hadde aldri dratt om man ikke kunne reise med god samvittighet, eller om det ikke var trygt, sier hun til TV 2.

Tidligere har assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttalt til TV 2 at nordmenn kunne reise til land som Spania med god samvittighet, da det var trygt å dra.

– Det var ikke et lett valg, men jeg står for valget mitt.

Varden omtalte saken først.

Tok drastisk grep

På Instagram har Victoria publisert flere bilder fra ferien sin i Spania. Der har det gått varmt i kommentarfeltene.

– Det føles som personangrep. Det har vært veldig mye, forteller hun.

Hun forstår at folk er redde, men påpeker at det er et godt stykke fra å ytre sin bekymring til mobbing.

FERIEHETS: Victoria var ikke forberedt på å bli hetset for ferievalget sitt. Her avbildet i hagen deres i Spania, hvor de får liv til å gå uten munnbind. Foto: Privat

– De sier blant annet at jeg er veldig egoistisk, at jeg er grunnen, dersom det oppstår smitte igjen og at de håper jeg ikke får sove om nettene. Det virker som de ønsker at jeg skal føle meg fæl, noe de også klarer, sier hun.

Hetsen førte til at hun tok et drastisk grep.

– Det er første gang i mitt liv at jeg har måttet fjerne kommentarfeltet. Jeg har vært heldigere tidligere, men dette var tydeligvis et sårt tema for folk, forteller hun.

Da kommentarene begynte å renne inn, svarte hun på én av kommentarene før hun til slutt stengte det ned.

– Jeg vil egentlig holde meg for god for det. Da jeg innså at jeg hadde et behov for å svare for meg, forstod jeg at jeg måtte stenge det, sier hun og legger til:

– Jeg står for valget mitt, men det går selvsagt veldig inn på meg. Jeg blir veldig lei meg.

Tøft halvår

Selv om hun forstår at folk reagerer, skulle hun ønske folk kunne prøvd å sette seg inn i situasjonen.

Som artist har kalenderen hennes for denne våren og sommeren blitt helt tom. Spania-turen ønsket hun å bruke for å samle seg og finne ny giv.

TOM KALENDER: Grunnet koronaviruset har Victoria, som så veldig mange andre, fått kalenderen sin tømt denne sommeren. Foto: Stred

– Jeg oppfordrer ikke folk til å dra, men jeg skulle ønske folk hadde litt mer forståelse.

Hun peker blant annet på at Spania har flere strengere tiltak enn Norge. I Oslo har bystrendene vært stappfulle, hvor folk ligger tett i tett.

– I tillegg er jo restriksjonene på kollektivtrafikken fjernet, og ingen bruker masker.

Strenge tiltak

Sammen med familien bor de i Orihuela-området som er lokalisert i provinsen Alicante i Spania. I området har det vært minimalt med smitte, og nå er smitten lik null.

– Huset vi bor i har vi feriert til i mange år. Det er helt isolert. I tillegg bruker vi masker hele tiden, ikke fordi vi vil men fordi vi må, forklarer hun.

MUNNBIND: Turister og lokale er påbudt å bruke munnbind i Spania. Foto: Privat

Når de skal på butikken står det vakter ved inngangen å spriter ned hendene deres. Victoria sier det føles trygt å være der.

Fredag blir det klart om Spania endrer status fra grønt til rødt. Hvis det skjer må nordmenn på reise i Spania gå i en ti-dagers karantene når de kommer hjem.

Victoria sier det er surt å måtte gå i karantene, om det blir tilfellet. Spesielt ettersom Spania ble klarert som grønt for kort tid siden.

– Det er litt ironisk at jeg må reise hjem til område med mer smitte, enn hva som er der jeg er nå.

I utgangspunktet skulle hun reise hjemover fredag om en uke. Nå har hun bestemt seg for å reise hjem noen dager tidligere.