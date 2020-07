Sender tungt bevæpnede agenter til flere byer: – Vi ønsker ikke diktatorstyre velkommen

De føderale agentene har blitt anklaget for å ha arrestert folk i Portland uten grunn og for å ha ført dem bort i biler uten kjennetegn. Nå blir de å se i flere byer.

Lokalmyndighetene i den amerikanske byen Portland ble tidligere i juli rasende da tungt bevæpnede og utrustede føderale tjenestemenn inntok byen for å kjempe ned politivolddemonstrasjonene som har oppstått i etterkant av George Floyds dødfall.

Blant agentene som ble sendt var mannskap fra elitestyrken til grensepatruljene, som vanligvis holder til ved grensen til Mexico, samt spesialavdelingen til U.S. Marshals, skriver nyhetsbyrået AP. Iført kamuflasje fyrte de av tåregass mot demonstrantene.

Tinghus ble vandalisert

Oppdraget deres har formelt vært å passe på føderale bygg og monument, og i Portland har dette i hovedsak dreid seg om å beskytte et tinghus som gjentatte ganger har blitt utsatt for hærverk. Byens ordfører har gitt streng beskjed at de ikke får gjøre mer:

– Hold troppene i deres egne bygninger, eller få dem bort fra byen, uttalte ordfører Ted Wheeler i helgen.

Oregons statsadvokat Ellen Rosenblum har allerede levert inn et søksmål mot Homeland Security og U.S. Marshals, og anklager dem for å pågripe folk «uten advarsel eller forklaring, og uten fullmakt, og uten å gi noen mulighet til å finne ut hvem som styrer handlingen»

Ifølge Fox News har flere av agentene blitt skadet i sammenstøtene, og tre av dem ventes ifølge nyhetskanalen å ha mistet synet permanent.

Delstatens demokratiske guvernør, Kate Brown, tror Trumps beslutning om å sende dem er en måte å «score enkle politiske poeng» i resten av landet, som følge av at han har tapt terreng mot presidentkandidat Joe Biden den siste tiden.

Sendes til flere byer

Onsdag kveld kom beskjeden fra president Donald Trump og justisminister William Barr at de føderale styrkene vil sendes til Chicago og Albuquerque for å bistå lokalt politi med å bekjempe kriminalitet. I tillegg fortalte han at flere byer trolig vil få samme beskjed på et senere tidspunkt. Ifølge nyhetsbyrået AP tolkes dette som et valgkampgrep, der presidenten prøver å vise at han står for lov og orden.

Chicago-ordfører Lori Lightfood uttalte tirsdag at hun har kommet til en enighet med føderale myndigheter om hvordan dette skal gå for seg.

– Jeg er klar på at jeg ønsker et partnerskap velkommen. Men vi ønsker ikke diktatorstyre velkommen. Vi ønsker ikke velkommen til autoritært styre og grunnlovsstridige pågripelser av våre innbyggere. Det vil jeg ikke tolerere, sier hun.

– Ikke noe valg

Under pressekonferansen onsdag fortalte Trump at dette var et nødvendig grep.

– Dette er et viktig øyeblikk for meg. Jeg skal beskytte folket. De siste ukene har en radikal bevegelse jobbet for å bygge ned politiet, og ekstreme politikere har sluttet seg til dem for å bakvaske politiet, sier Trump.

– Vi har ikke noe annet valg enn å involvere oss, sier Trump videre.

Ifølge Trump vil myndighetene nå sende hundrevis av agenter fra blant annet etatene FBI, ATF, U.S. Marshals og Homeland Security til Chicago.

Ifølge AP er hundrevis av føderale tjenestemenn allerede sendt til Kansas City i Missouri. Der har voldsbruken økt i etterkant av at en ung gutt ble skutt og drept da han lå og sov hjemme forrige måned.

– Disse agentene vil ikke patruljere i gatene. De vil heller ikke erstatte eller overta myndighetene til lokalt politi, sier advokat Timothy Garrison ved justisdepartementet til AP.

Ligger an til krangling

Ifølge nyhetsbyrået er det ikke et unormalt grep å sende føderale politistyrker inn i amerikanske byer, og et tilsvarende grep ble gjort i desember i fjor, da justisminister Barr besluttet å sende tilsvarende mannskap til syv amerikanske byer.

Det som derimot er sjeldnere er at delstaten og byen hvor føderalt politi blir sendt ikke ønsker å samarbeide med dem. Føderale myndigheter anklager nå delstatspolitiet og politiet i Portland for å være lite samarbeidsvillige. Kombinert med søksmålet fra statsadvokaten i Oregon tror juseksperter at det ligger an til en konstitusjonell krise i landet, skriver AP.

I tillegg deltar agenter fra etater man vanligvis ikke ser i byer, eksempelvis Homeland Security Investigations, som generelt jobber med narkotikasmugling og saker om barnemisbruk, skriver nyhetsbyrået.

– Ikke presidentens milits

Mannen som var sjefen for Homeland Security under George W. Bush, Tom Ridge, uttalte tirsdag at han var skeptisk til tiltaket.

– Det er ikke etablert at Department of Homeland Security kan brukes som presidentens personlige milits, sa han da.

– Det ville vært en kald dag i helvete før jeg hadde gått med på et ensidig inngrep uten invitasjon i en av mine byer, fortsatte han.

Under presidentens koronavirusoppdatering sent onsdag kveld ble han spurt hvorfor byene han hittil har valgt å sende føderale tjenestemenn rammer steder styrt av hans politiske motstandere.

– De byene som er i trøbbel er alle drevet av radikale demokrater. Uheldigvis er det sånn, svarte Trump.

New York-skepsis

Onsdag deltok New York-borgermester Bill de Blasio i et TV-intevju på MSNBC, der han snakket om sitt syn på saken. Byen hans fikk hard medfart av Trump under pressekonferansen senere på dagen.

– Jeg tror fortsatt på rettsprinsippene i landet vårt, og vil gå til sak med en gang. jeg tror det presidenten gjør er grunnlovstridig, sier borgermesteren om muligheten for å få føderale agenter i byen sin.