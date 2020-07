Ordføreren fryktet en slik ulykke ville skje: – Ufattelig trist

Onsdag ettermiddag kom meldingen om at en eldre kvinne omkom i en trafikkulykke på E6 i Saltdal i Nordland. Fire andre ble betegnet som kritisk skadd.

Kvinnen ble bekreftet omkommet på stedet av legene. Det var to biler involvert, med to personer i den ene bilen og tre i den andre.

De fire personene som ble betegnet kritisk skadd, ble fraktet til Nordlandssykehuset i Bodø, og like før klokken 19.30 sa kommunikasjonsrådgiver Trond Einar Schønning til TV 2 at det var for tidlig å si noe om tilstanden til skadde, men at de var stabile.

– Ufattelig trist

Det er ikke første gang Nordland og Saltdal mister en av sine til trafikken.

Ordfører Rune Berg i Saltdal kommune tok beskjeden om nok et dødsfall tungt.

– Det er ufattelig trist. I går tenkte jeg på at jeg håpet det ikke kom til å skje en ulykke på E6 med tanke på all trafikken. Så kom den triste beskjeden i dag, sier han til TV 2.

Ikke første gangen noen omkommer i området

I februar 2019 mistet to unge menn livet da bilen de kjørte kolliderte med en lastebil i Saksenviktunnelen i Rognan.

– Vi har mistet altfor mange i trafikkulykker, og har ingen å miste, sier ordføreren.

– Hvordan er veiene i området?

– Veiene er svingete og holder ikke dagens standard. Men det er ikke den verste plassen, sier han.

Onsdag kveld er ikke Berg kjent med hvem som har vært involvert i ulykken.