Greenwood sendte United til 3. plass - West Ham sikret plassen

Mason Greenwood utlignet for Ole Gunnar Solskjærs menn etter at Paul Pogba hjalp West Ham i ledelsen. Nå kan Manchester United sikre Champions League-spill med uavgjort i siste kamp.

Manchester United 1-1 West Ham

Ole Gunnar Solskjærs menn jakter en plass i neste sesongs Champions League. Nest siste hinder på veien dit var David Moyes' West Ham som kunne sikre plassen sin i Premier League med poeng på Drømmenes Teater.

Mason Greenwood utlignet for Manchester United i andreomgang etter at Michail Antoino hadde sendt West Ham i ledelsen like før pause. Dermed inntar de røde djevlene 3. plass på tabellen, mens gjestene berget plassen.

– United har gjort en kjempejobb som har kommet seg i den posisjonen, men det som bekymrer er at de ser litt sliten ut, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland etter kampen.

West Hams unge høyreback, Ben Johnson, er glad for at laget omsider har sikret videre spill i Premier League.

– Da vi så de første kampene, så det tøft ut etter en så lang pause. Det var mye usikkerhet i stallen. Vi har hatt en vanskelig sesong, og ikke den sesongen vi hadde forventet, men de siste par kampene har vi vist hva vi kan gjøre. Forhåpentligvis bygger vi videre på dette neste sesong, sier Johnson til TV 2.

Pogba-hands

Hjemmelaget åpnet kampen med hardkjør mot West Hams mål. De røde djevlene lette etter åpninger i en tett West Ham-mur, kom seg til flere sjanser, men klarte ikke å score i førsteomgang.

Like før pause kunne derimot Moyes, på sin retur til Old Trafford, kunne juble scoring. Etter hjelp fra Paul Pogba.

Et frispark utenfor Uniteds sekstenmeter ble slått kort til Declan Rice som fyrte av et langskudd. Det ble blokkert av franskmannens armer i boksen. VAR dømte straffe, og Michail Antonio scoret bak David de Gea. 0-1 til pause.

– Her er Pogba altfor avslappet og nonsjelant. Man må være klar til å ta et skudd i trynet om nødvendig. Håpløst av Pogba, konkluderte TV 2s fotballekspert Hangeland.

HANDS: Paul Pogba handset i boksen før West Hams ledermål. Foto: Martin Rickett

Ny Greenwood-scoring

Det tok derimot ikke lang tid før Manchester United utlignet i andreomgang. Mason Greenwood, som har levert målpoeng på målpoeng siden restarten, banket inn 1-1 fem minutter etter hvilen.

Hjemmelaget klarte dog ikke å sette et stort press på gjestene etter scoringen. Flere mål ble det ikke på Old Trafford, og det endte 1-1.

Resultatet betyr at West Ham berger plassen i Premier League før siste runde. Manchester United må ta poeng mot Leicester i siste runde for å spille i Champions League neste sesong.