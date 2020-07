Faren skulle reise på ferie med barna som ble drept på Lørenskog

Faren ankom leiligheten for å være sammen sine to små barn da han fikk drapsbeskjeden.

Søndag morgen kom meldingen om at to små, livløse barn var funnet i en leilighet på Lørenskog.

Moren til barna er siktet for drap, men er på grunn av sin helsetilstand ikke avhørt av politiet.

I kveld forteller farens bistandsadvokat at barna egentlig skulle på en planlagt ferie sammen med sin far.

– Skulle på ferie

Bistandsadvokat Henning Bjercke forteller at faren kom til adressen i Lørenskog søndag formiddag for å være sammen med barna sine før de skulle ut på en reise.

BISTÅR FAREN: Henning Bjercke er farens bistandsadvokat Foto: Anne Sofie Mengaaen/ TV2

– Han reiste til stedet for å ha samvær med barna. De hadde planlagt å reise på en ferie sammen, sier Bjercke.

Bistandsadvokaten forteller at faren hadde et godt forhold til barna.

– Han hadde mye og god kontakt med dem, forteller Bjercke.

Han ønsker ikke å kommentere når faren sist så barna sine.

Slik mottok han dødsbudskapet

Da faren svingte inn på boligområdet i Lørenskog søndag formiddag, ble han møtt av et stor politioppbud.

– Politiet tok hånd om ham med en gang, og fortalte ham det brutale budskapet om tapet av barna, sier Bjercke.

Kort tid senere ble faren selv siktet for drapet.

– Budskapet om barnas død overskygget det faktum at han selv ble siktet i saken. Siktelsen har selvfølgelig vært en ekstrem tilleggsbelastning, men for han var det bare et spørsmål om tid før siktelsen skulle bli frafalt, sier bistandsadvokaten.

Kort tid senere kunne politiet meddele at faren var løslatt og ikke lenger siktet. Mor ble deretter drapssiktet.

– For syk til å snakke om det

Begge de to barna er nå obdusert, men politiet ønsker ikke å gå ut med dødsårsaken av hensyn til etterforskningen. Barnas mor er fremdeles ikke avhørt i saken.

– Mors helsetilstand er uendret, sier morens forsvarer Gunhild Lærum.

Hun forteller at hun i dag har vært i kontakt med sykehuset og med overlegen som behandler moren.

–Hennes helsetilstand er alvorlig, og hun er for syk til at verken jeg eller politiet kan snakke om saken med henne, sier Lærum.

– En uvirkelig tid

Bjercke forteller at faren nå ivaretas av familie og nære venner.

– Det er en uvirkelig tid for han og hele familien. De er en tett familie og han har gode venner, sier bistandadvokaten.

Han understreker at det også finnes støtteapparat med helsepersonell dersom det skulle være nødvendig.

Nå håper både han og hans klient at politiet opprettholder trykket på etterforskningen og at mor raskt blir bedre, slik at også hun kan avhøres i saken.