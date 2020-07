– Det er og forblir en vond dag

Vebjørn Bjelland (24) var bare 15 år da han dro på sommerleir på Utøya for andre året på rad. Nå er han ikke lenger medlem av AUF, og driver sivil ulydighet for klima på fritiden.

– Det er aller mest en vond dag. Det er så mørkt det som skjedde at det er og forblir vondt. Og med enkelte ting skal det være sånn. Det er ikke alt som trenger å bli fint.

Det har gått ni år siden Vebjørn Bjelland ble hentet opp fra vannet den mørke fredagen i slutten av juli.

Han var 15 år og var på sommerleiren for andre år på rad.

– Traumene og minnene har tilstedeværelse i livet mitt, forklarer 24-åringen.

Volden

Bjelland var en av de heldige som overlevde terroren på Utøya. Men inntrykkene, savnet og redselen sitter igjen som et arr.

15 ÅR: Dette bildet ble tatt i Fredrikstad, bare noen få dager før Bjelland dro til Utøya i 2011. Foto: Privat

– Jeg har fått en innsikt i hvordan det er å oppleve menneskelig vold. Det å oppleve volden foran meg og være vitne til det, på så nært hold og kjenne på frykten, og dødsfaren.

– Det traumet ga meg en følelse av at jeg måtte fortsette å holde på med det jeg holdt på med, fortsetter han.

Han brukte derfor mye tid på å fortsette med politikken i årene etter, men i dag er han verken medlem av AUF eller Arbeiderpartiet.

Kjemper for klima

Da Bjelland flyttet til Amsterdam for to år siden, fikk han et annet kall. For samtidig som Greta Thunberg gjorde sin fremmarsj på klimafronten, ble også Bjelland opptatt av å stanse klimautslipp.

KLIMA: Vebjørn Bjelland er ikke lenger medlem av Arbeiderpartiet eller AUF. I Amsterdam engasjerer han seg i Extinction Rebellion, som er en organisasjon som driver sivil ulydighet for klimasaken. Foto: William Jobling/TV 2

I Amsterdam har han ved flere anledninger vært med på klimademonstrasjoner og sivil ikke-voldelig ulydighet for organisasjonen Extinction Rebellion. Blant annet ved å være med på å blokkere en av hovedferdselsårene i Amsterdam.

Men til tross for heftige klimademonstrasjoner, beskriver han året etter Utøya som den mest rebelske perioden han har hatt i livet.

– Jeg skjønte at her var det noe å kjempe for. At det hatet og den volden er reell, og den må bekjempes, sier Bjelland.

De som ble igjen

Bjelland tenker ofte på de som ble igjen på Utøya, og verdsetter at 22. juli har blitt en merkedag. Det håper han vil vare lenge.

– Denne dagen betyr mye, og jeg tror markeringer er viktige. På samme måte som at vi har markert krystallnatten lenge, på samme måte som at vi har markert 1. mai lenge. Så da mener jeg det er viktig at vi bærer med oss hva lærdommen var fra 22. juli. Hvor er det vi ikke skal gå?