Nådde bunnen etter Zlatan tok drakten hans. Nå er han blant de beste i Premier League

I takt med at Manchester United er blitt bedre og bedre, er den franske spissen blitt det samme. Etter koronapausen har han scoret seks mål. I tillegg har han slått tre målgivende pasninger.

Bare Michail Antonio og Raheem Sterling har scoret flere, og bare Bruno Fernandes har flere målpoeng totalt.

– Martial har nå ofte sett ut som han endelig kan få ut det potensialet som alltid har vært der – i samspill med resten av laget. Den sesongen han har hatt nå, er generelt imponerende, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

«Latterlig» sum

Det er snart fem år siden Manchester United fullførte overgangen som vakte oppsikt over hele fotballverdenen. 455 millioner kroner la de på bordet – etter kronekursen den gangen – for en 19-åring som bare hadde scoret 15 mål på 70 kamper for Monaco.

Ikke nok med det: Summen kunne, og fortsatt kan, stige til 733 millioner kroner avhengig av ulike klausuler. Det gjorde ham til tidenes dyreste tenåring.

– En latterlig sum. Det er en gal verden vi lever i, skal daværende United-sjef Louis van Gaal ha innrømmet etterpå.

Martial gjorde kritikerne til skamme i debuten. Tenåringen ble kastet til ulvene mot erkerival Liverpool. Martial dro seg forbi Martin Skrtel, før han plasserte ballen iskaldt i det lengste hjørnet.

Debutsesongen endte med elleve Premier League-scoringer. Det lot seg høre for en unggutt.

– Jeg synes Martial har vært lovende helt siden han kom til United. Man så at det var en spiller som hadde litt ekstra. Men han var veldig, veldig ung, og det er alltid vanskelig å vurdere spillerne i den alderen og om de kommer til å ta skritt videre. Han virket lovende, men uferdig, minnes Finstad Berg.

Det negative kroppsspråket

Så begynte ting å endre seg. Både for Martial selv og Manchester United. Louis van Gaal fikk sparken, José Mourinho tok over. Den unge spissen, da 20 år, begynte å slite med skader.

I 2016/17-sesongen ble det med fattige fire mål i Premier League. Den påfølgende sesongen scoret han ni, før han scoret ti i 2018/19-sesongen. Tallene som var gode da han var debutant, var plutselig blitt et tegn på at storkjøpet hadde stagnert.

– Det var vanskelig å tenke at han ikke hadde stagnert. Men det var også en periode hvor ikke bare Martial, men Manchester United gjorde ganske store endringer. Det var på en måte vanskelig å få stabilitet da. Når du går fra van Gaal til Moruinho, og så til Solskjær, er det tre ganske ulike managere med ulike krav til hvordan de ønsker å spille fotball på, poengterer TV 2s ekspert.

Når Martial har spilt dårlig, har ekspertene ofte rettet en finger mot kroppsspråket hans.

– Han var en spiller som ofte var ganske frustrerende å se på. Man visste hvilke egenskaper som bodde i ham, men han fikk sjelden utløp for det i kamper. Han er en spiller som har utseendet mot seg når det kommer til kropsspråk. Han har et ansiktsuttrykk som gjør at han ser ganske negativ ut også når han er helt normal, mener Finstad Berg.

KRITIKER: José Mourinho uttalte flere ganger at han krevde mer fra Martial. Mens portugiseren var manager, verserte det flere rykter om at Martial kunne komme til å bli solgt. Foto: Oli Scarff

Da Zlatan tok drakten

Kanskje startet nedturen da Zlatan Ibrahimovic ble hentet til Old Trafford, i forkant av Martials andre sesong. Det spekulerer i hvert fall landsmann og tidligere Manchester United-profil Patrice Evra på.

– Han hadde en strålende start da han spilte under van Gaal. Så husker jeg en episode der jeg tror de skuffet ham veldig, sier Evra, ifølge Mirror.

Den karismatiske venstrebacken sikter til draktnummeret. Da Martial ble hentet, ble han tildelt nummer ni. Tilsynelatende stolt bygget han egen merkevare under påskriften «am9.» Det stod på skoene hans, Facebook-siden og de offisielle nettsidene hans.

Så kom Zlatan inn i bildet, og Martial scoret bare fire mål neste sesong. Riktignok ble franskmannen ofte brukt på vingen – og ofte henvist til benken.

– Jeg husker vi var med landslaget, og han fikk en telefon fra klubben. De sa at du må gi bort draktnummer ni, og han svarte «nei, absolutt ikke.» Men etterpå kontaktet Mourinho ham for å si at Zlatan tar nummer ni, og du tar nummer elleve. Det er ikke slik at jeg sier at Martial ikke har spilt bra på grunn av nummeret på drakten, men det startet derfra, mener Evra.

LANDSLAGSKAMERATER: Patrice Evra og Anthony Martial spilte en periode sammen på det franske landslaget. Martial har ikke spilt en landskamp siden mars 2018. Foto: Franck Fife

Oppturen

Etter to sesonger forlot Zlatan de røde djevlene. Da var det Romelu Lukaku som tok over det famøse draktnummeret. Men da den belgiske kraftspissen ble solgt til Inter, havnet draktnummeret tilbake hos Martial.

Og vips fant han tilbake til formen. I sesongens tre første Premier League-kamper scoret han to mål og slo én målgivende pasning.

Martial-målene Uten nummer ni: 82 kamper, 23 mål og 13 assists. Med nummer ni: 62 kamper, 28 mål og 10 assists. NB! Bare kamper i Premier League.

Så ble han skadet, men Evra mener at han så en holdningsendring hos landsmannen.

– I begynnelsen av sesongen dro jeg til Carrington (Manchester Uniteds treningsfelt), og Martial var veldig lei seg og frustrert fordi han var skadet. Jeg tenkte «wow, Anto, det er veldig imponerende.» For sist gang jeg så deg var du ikke så entusiastisk, og nå når du er skadet vil du komme tilbake så raskt som mulig for å hjelpe laget, skildrer Evra.

Martial kjempet seg tilbake etter skadeproblemene. Han scoret med jevne mellomrom, men det er først etter koronapausen han virkelig har fått fart på sakene.

Hat tricket mot Sheffield United var det desiderte høydepunktet. Siden har Martial røpet hva som foregikk i kulissene før han fikk draktnummeret tilbake.

– Han (Solskjær) sendte meg en melding, og sa «vil du ha nummer ni tilbake?», sa Martial tidligere i juli, ifølge Daily Mail.

– Jeg sa ja med en gang. Han svarte ved å si til meg at nå er det opp til deg å vise meg (at du fortjener det) hver gang du er på banen, fortsatte United-spissen.

Tidligere denne måneden forsøkte Solskjær å forklare hvorfor Martial endelig pøser inn mål.

– Laget skaper sjanser, Anthony jobber hardt og han har spilt fast som nummer ni. Men også fordi han og Marcus (Rashford) bytter posisjoner. I dag, på mlet hans, startet han fra venstre og curlet ballen i krysset, sa Solskjær, ifølge Manchester Evening News.

Tviler

Kan faktisk draktnummeret ha hatt noe å si for at Martial er inne i sin beste Premier League-sesong noen gang? TV 2s fotballekspert tviler.

– Jeg håper jo ikke det. Man må jo håpe at fotballspillere er såpass profesjonelle at de presterer uavhengig av draktnummer, avfeier Finstad Berg.

– Men det var et tydelig signal å gi ham den nieren tilbake. Jeg har vært kritisk til en del av beslutningene Solskjær har tatt, men jeg synes han fortjener ros for å ha stått så tydelig på at Martial kunne være den spissen og nieren han trengte, fortsetter hun.

Nå er det to ting som gjelder for Solskjærs formspiss: Å holde seg skadefri, og vise at han kan levere på et stabilt, høyt nivå over tid, mener Finstad Berg.

– Martial kan helt sikkert fortsatt ta nye steg. Han har mye ugjort på landslaget, for eksempel. Det er også naturlig for en spiller som ham, som ikke kom med i VM-troppen sist. Han er 24 år og har fortsatt tid, og er fortsatt ikke i den alderen man antar at fotballspillere skal være på sitt aller beste, påpeker hun.

