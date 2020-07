Skal vise koronapandemien i kommende sesong

Det avslører produsent Krista Vernoff.

– Vi har en mulighet og et ansvar til å vise hvordan koronaviruset har påvirket helsearbeiderne som har gått i frontlinjen, sier hun.

Vernoff avslørte nyheten under programmet Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going.

I et panel sammen med flere Grey's Anatomy-stjerner som Chandra Wilson, som spiller doktor Miranda Bailey, og Kevin McKidd, som spiller doktor Owen Hunt, fortalte Vernoff at showets forfattere er i møter med virkelige leger som deler sine historier om hvordan de har håndtert pandemien.

– Vi kan ikke være en langvarig TV-serie, og ikke bruke den medisinske historien som skjer i vår tid. Jeg føler vi når har en mulighet og et ansvar til å fortelle noen av disse historiene, sier hun.

Vondt

Hvert år forteller leger historiene sine til TV-serien. Vernoff sier dette året har vært noe annerledes.

– Vanligvis forteller de sine morsomste og galeste historier. Dette året har det føltes mer som terapi, sier hun.

Hun synes det har vært svært vondt å høre om lidelsene både pasienter og helsepersonell har opplevd under pandemien.

– Legene kommer inn og vi er de første de deler disse opplevelsene med. De skjelver, er bleke og prøver ikke å gråte. De snakker om det som om det er en krig, en krig de ikke er har vært trent for.

Vernoff forteller at dette har vært en av de store samtalene som de har hatt om Owen Hunt, en karakter som nettopp er trent for dette på en måte som de fleste andre leger ikke er.

Må flette sammen følelsene

Opptakene til den kommende sesongen har ikke begynt enda, men seriens skribenter er allerede i gang med å skrive historier til gjengen som jobber på Grey Sloan Memorial Hospital.

Hun sier det er en utfordring å flette sammen de ulike følelsene de ønsker å vise.

– Samtalene våre har hele tiden handlet om hvordan vi holder liv i humor og romantikk, samtidig som vi forteller de vonde historiene.