Slik svarer Kim Kardashian etter ektemannens skilsmisse-meldinger

I en rekke nye Instagram-innlegg forteller hun om hvordan den siste tiden har vært for familien.

Den siste tiden har det kommet flere eksentriske innspill fra superstjernen Kanye West (43). Under den amerikanske nasjonaldagsfeiringen lanserte han seg selv som presidentkandidat, og han kom med flere kontroversielle uttalelser under et valgmøte i South Carolina. I tillegg har det kommet en rekke oppsiktsvekkende meldinger fra artisten på Twitter mandag og tirsdag.

I en av de mest omtalte av dem, som i etterkant er slettet, skrev artisten at han har forsøkt å skille seg fra kona Kim Kardashian West (39).

Rapperen fortalte for noen år tilbake at han har en bipolar lidelse, og den siste tidens handlinger har blitt knyttet til dette. I tre Instagram-innlegg onsdag ettermiddag norsk tid utdyper kona om situasjonen.

– Smertefullt

– Som mange av dere vet har Kanye en bipolar lidelelse. Alle som har dette eller har noen de er glad i livet som har dette vet hvor utrolig komplisert og smertefullt det er å forstå. Jeg har aldri snakket offentlig om hvordan dette rammer oss i hjemmet, fordi jeg vil beskytte barna og Kanyes rett til privatliv om hans helse, skriver Kardashian.

Kona forteller at ettersom ektemannen er myndig er familien ganske så maktesløse i situasjonen hun sier de nå står i.

– Folk som ikke skjønner hvordan opplevelsen kan komme til å være dømmende, og skjønner ikke at individet selv må involvere seg i prosessen med å skaffe seg hjelp, uansett hvor hardt familie og venner prøver, skriver hun videre.

I en av meldingene, som senere er slettet, anklaget West kona og Kris Jenner for å prøve å låse ham inne.

– Genial, men komplisert

I Instagram-innlegget skriver kona at hun skjønner at ektemannen nå møter offentlig kritikk.

– Han er en offentlig skikkelse, og handlingene hans kan til tider skape sterke meninger og følelser. Han er en genial, men komplisert person. I tillegg til at han møter trykket fra artistbransjen og fra det å være svart, har han også vært gjennom det smertefulle tapet av moren sin, skriver Kardashian.

Hun mener dette har påvirket ham sterkt den siste tiden.

– Vi som et samfunn snakker om å bli bedre på å snakke om mental helse som helhet, men vi bør gjøre det med individer som lever med det, spesielt når de trenger det mest, skriver hun avslutningsvis, og oppfordrer til at familien nå får ro.