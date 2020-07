Ut mot Siv Jensen: – Morsk, og bruker trusler og skremmetaktikk

Styremedlem i Oslo Frp, Kent Andersen, anklager Siv Jensen for å «overse Fremskrittspartiets grunnprinsipper». Samtidig sier han landsmøtet må ha få et valg om retning, politikk og lederskap.

– Sorry: Partiets verdier ligger ikke i trylleformelen «liberalistisk folkeparti», Jensen. Frp er ikke tuftet på en kort payoff, men på partiets politiske doktriner til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep – på vegne av «folk flest». Det er essensen av Frp. Alt skal handle om det, og det var Carl I. Hagen vaktbikkje for. Det er jeg også. Og grunnfjellet murrer, skriver Kent Andersen i en kronikk hos TV 2.

Han skriver videre at Siv Jensen «overser Fremskrittspartiets grunnprinsipper».

NY RETNING: Kent Andersen vil ta Frp i en ny retning. Foto: Christoffer Andreassen/ TV 2

– Hovedproblemet er at Frp-lederen aldri snakker om avsnittet som følger etter ordene «liberalistisk folkeparti». I stedet blir hun morsk, og bruker trusler og skremmetaktikk. Vel, sånt fungerer ikke på oss veteraner som har stått på barrikadene for Frp i årevis.

Siv Jensen vil ikke kommentere uttalelsene, men du kan lese Sylvi Listhaugs svar nederst i saken.

Bakgrunnen for kronikken er uttalelsene Frp-lederen ga i et intervju med TV 2 i forrige uke.

På spørsmål om det vil komme et retningsvalg, svarte hun:

– Nei, det er noen enkeltpersoner som snakker om det høyt og tydelig, men det er ingen bred tilslutning til det i Frp - snarere tvert imot. Det er en bred oppslutning om vår ideolog og strategi, sa Jensen.

KLAR TALE: Siv Jensen sa at Frp skal være et liberalitisk folkeparti så lenge hun er leder. Foto: Bjørnar Verpeide/ TV 2

– Enten så føyer man seg, eller så må man se seg om noe annet å drive med fordi da er man i feil parti.

– Så hvis man fortsetter med utspillene, så må man finne seg noe annet å gjøre?

– Da har de jo åpenbart truffet feil parti! Hvis de mener at det skal grunnleggende endringer til for partiet sin del når et stort, stort flertall hegner om verdiene er tuftet på. Frp er et liberalistisk folkeparti. Det har vi alltid vært, og det kommer vi fortsette å være i hvert fall så lenge jeg er leder for dette partiet, sa Frp-lederen.

– Selv om det er noen enkeltpersoner som lager uro, så vil flertallet det annerledes og det må de snart erkjenne.

«Grunnfjellet murrer»

Kent Andersen mener «grunnfjellet murrer».

– Er Frp et globalt eller nasjonalt orientert folkeparti? Skal Norge ha innskrenket selvbestemmelse, eller bevare nasjonal handlefrihet og kontroll? Den debatten skulle vært tatt for fem år siden, skriver Andersen.

I et intervju med TV 2 om kronikken, sier Andersen at han er overrasket over at Jensen sier dette handler om enkeltpersoner.

– Hun er med i Oslo Frp, tilhører vårt fylkeslag og var til stede da patriot-resolusjonen ble vedtatt. Hun satt i mindretallet og den ble vedtatt av et flertall, og da kan man ikke si at enkeltmennesker står bak dette. Det er viktig å presisere hva prinsippene til Frp er. Det er ikke enkeltpersoner som står bak dette. Dette står fylkesstyret bak, sier styremedlemmet.

Andersen mener partiet er altfor mye «internasjonalt fokus».

– Poenget er at landsmøtet er nødt til å ta et valg vi kan ikke være et EU-parti for mer globalisering og overnasjonale inngripen, og samtidig være et parti mot skatter, avgifter og offentlig inngripen. Det går ikke an å være begge deler og det valget må landsmøtet ta.

POLITISK VEIVALG: Kent Andersen, her på fylkesårsmøtet i 2014, mener Frp må velge en ny retning. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Veivalg

I februar vedtok Oslo Frp en resolusjon, som de ønsker at partiets landsmøte skal ta stilling til. I resolusjonen gikk de inn for at Frp skal bli et «patriotisk fyrtårn» og gå i en nasjonalkonservativ retning.

– Liberalisme er en død ideologi. La oss legge en utopisk ideologi i skuffen og forsøke å gjøre hverdagen bedre for folk flest. Vi trenger en ny politikk. Vi må snakke som folk flest forstår. Vi må skape en politikk for en ny tid, sa stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde i debatten.

Siv Jensen stemte imot.

I kronikken skriver Andersen at landsmøte at det er viktig at landsmøtet får «et reelt valg mellom politikk, retning og lederskap».

Han avviser at dette er en debatt om Siv Jensens lederposisjon.

– Lederskapet i Frp er jo stort og hvis man velger en politisk retning hit eller dit, så vil lederne måtte følge det landsmøtet sier, og da må de selv bestemme om de vil iverksette politikken som landsmøtet bestemmer eller ikke.

– Men vil du ha debatt om hennes posisjon når du skriver om lederskap?

– Nei, dette er ingen diskusjon om personer. Dere, media, fy skamme dere, har hauset om en debatt om lederskap og henne. Dette er en diskusjon om politisk retning, Andersen.

Tidligere i juli ble det bråk da fylkesleder Geir Ugland Jacobsen sådde tvil om Siv Jensen skulle toppe stortingslista til Oslo Frp og sa at han ville ha flere lederkandidater.

– Dette er en liten gruppering i Oslo, som velger å prøve å overse alle de vedtak og strategier som resten av partiet har valgt. Det er jo selvfølgelig ikke akseptabelt, sa Jensen til NRK.

Om nytt parti: – Kan være noen i Frp

Kent Andersen sier til TV 2 at det er et stort rom for et nasjonalkonservativt parti og at Frp nå må gripe muligheten.

– Frp har sittet stille i båten altfor lenge rent politisk, mens verden rundt oss har forandret seg. Det popper opp vindmøller, elektriske ferjer og popper opp alt mulig rart som koster penger for skattebetalerne og det er stort statlig inngripen på grunn av klimahysteriet og EU. Vi må ta en politisk debatt om hvor Frp står i disse voldsomme endringene og det har vi ikke gjort. Oslo Frp ønsker at vi tar den debatten internt og landsmøtet må få forholde seg til det og ta et valg. Skal vi tilhøre venstresidens politikk med klima og alt det der, eller skal vi gå for vår egen politikk og gå imot vindmøllene, elektrifiseringen, alle disse skatter og avgifter som følger av EU, Acer og alt det der. Vi må ta et valg, og det blir enten dit eller dit. Vi må ta en debatt om vi har et nasjonalt fokus eller internasjonalt fokus.

– Hvis man ikke går i den retningen dere ønsker – vil det da skape rom for et nytt parti?

– Altså, vi i Oslo Frp er litt rammet av dette. Oslo Frp fikk et bompengeparti rett i hendene. Et stort bompengeparti som tok mange stemmer fra Frp. Når det dukker opp et bompengeparti mens Frp sitter i regjering, så er det litt kinkig.

– Nå tenkte jeg mer på nasjonalkonservativt parti?

– Samme kan åpenbart skje. Det er et stort rop om det i kommentarfeltene og folkedypet og vi ser at Senterpartiet lefler med den nasjonale politikktanken. Et parti som griper den ballen kan gjøre det stort i Norge og derfor burde Frp gripe den åpne ballen. Vi er et parti for Norge.

– Hvis man stemmer ned resolusjonen deres, er det folk som kan være interessert å gå ut av Frp og starte et eget parti?

– Det vet ikke jeg noe om. Da får du spørre alle sammen. Det er klart det kan være noen i Frp som sier «dette kan jeg ikke være med på lenger». For det er åpenbart at med den tilpasningen Frp gjør nå til EU, overnasjonale organer og til klimahysteriet som koster enorme summer for norske skattebetalere og næringslivet, så er det åpenbart at noen Frp-folk vil si: «Nei, nei, dette kan ikke jeg være med på lenger». Det sier seg selv, men det får være opp til dem. Det er fritt å være med i et politisk parti i Norge.

Siv Jensen vil ikke kommentere

Siv Jensen er forelagt uttalelsene fra Andersen. Hun vil ikke kommentere saken, men Frp-nestleder Sylvi Listhaug skriver dette i en e-post:

SVARER FOR SIV: Sylvi Listhaug svarer på vegne av partilederen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Fremskrittspartiet skal ha den velkjente friskheten og tydeligheten som alltid har vært Frps varemerke. Derfor jobber partiet nå med å utvikle våre politiske løsninger til situasjonen vi er i, og vil møte, i den neste perioden. I det arbeidet har vi mange gode diskusjoner, og det skal vi ha fram mot landsmøtets programbehandling i 2021. Alle Frp-medlemmer er selvsagt velkommen til å delta aktivt i disse interne prosessene, skriver Frp-nestlederen.

Listhaug leder partiets programkomité.

Frp-nestlederen leverer videre disse tre sitatene via en kommunikasjonsrådgiver.

– Vi skal tørre å stå alene og være politisk ukorrekte, når det er nødvendig. Vi skal være et tydelig parti basert på vårt ideologiske grunnlag gjennom mange år, og engasjere oss i lokale saker som folk bryr seg om.

– Helt siden jeg ble medlem av Frp på 90-tallet har vi vært opptatt av enkeltmenneskets frihet til å gjøre valg som passer best for seg og sine. Det å jobbe for norske interesser og verdier har dessuten alltid vært en del av sjela til partiet.

– Frp har allerede programfestet Nei til EU, og vi er kritisk til å avgi nasjonal suverenitet og beslutningsmyndighet. Som leder av programkomiteen har jeg ikke registrert noen stor debatt om det.