Skulle kjøpe sjampo – ble millionær

Tirsdag kunne en lykkelig familie fra Kristiansand juble av glede. Da far måtte på butikken for å kjøpe sjampo, endte han nemlig opp med litt mer enn han hadde tenkt.

Tilfeldigheter

Familien fra Kristiansand stod tirsdag formiddag og pakket for avreise til en tur, da en av døtrene oppdaget at hun manglet en sjampo.

– Egentlig skulle kona mi reise ned på butikken, men jeg sa jeg kunne gjøre det, forteller den heldige mannen til TV 2. Mannen ønsker å være anonym.

På vei inn i bilen røsket han med seg et par poser med tomflasker som stod og tok opp plass.

Det var noe kø ved panteautomaten da han kom ned på butikken, og derfor handlet han først. Da han kom tilbake til automaten, kom det et par jenter samtidig som ham.

– Jeg sa at de kunne gå før meg, siden jeg hadde så mye.

Jenta foran i køen trykte på Røde Kors-knappen, uten hell.

– Jeg stod der og tenkte at hvis det ble over 200 kroner, så løser jeg den i kassen. Det blir så mye mynter med noe under det, forklarer han.

Displayet viste 189 kroner, og dermed ble det å prøve lykken.

Mannen sier han kjente igjen lyden som kom fra automaten, siden han har trykket flere ganger tidligere og vunnet. Da har han imidlertid bare vunnet småbeløp.

– Jeg skjønte ingenting da jeg så det store tallet. Jeg måtte stå der i noen minutter for å skjønne hva som stod der, sier han og legger til:

– Det var en fantastisk følelse. Det var veldig mange tilfeldigheter.

Jubel og gåsehud

Stemningen hjemme stod i taket da han avslørte den gode nyheten.

– Kona mi fikk gåsehud og hylte av glede, og ungene bare hoppet rundt. Det var veldig mye glede og jubel. Dette er jo ikke noe man er vant til, sier han.

Mannen har delt den glade nyheten med flere venner. Han sier flere synes det er helt sprøtt.

– Man har jo spilt Lotto og hest i alle år, uten at man vinner noe særlig. Dette er ikke som å vinne i Lotto, sier han.

– Gøy å se at det skjer

Butikksjef på Coop Mega Dvergsnes, hvor den heldige ble millionær, Marit Vik, er glad på millionærens vegne og gratulerer ham så mye.

Hun sier til TV 2 at de aldri har opplevd noe lignende i matbutikken.

– Folk vinner jo stadig vekk noen småbeløp, men vi har aldri opplevd noe i denne prisklassen, sier hun og legger til:

– Det er veldig gøy å se at det skjer.

GRATULERER: De ansatte ved Coop Mega Dvergsnes i Kristiansand gratulerer den heldige mannen som ble pantemillionær tirsdag.

I og med at byen kryr av turister om sommeren, synes hun det er veldig gøy at det var en lokal som vant.

Betydelig økning

Inntektene fra Pantelotteriet har skutt i været det siste halve året. Det opplyser daglig leder i Pantelotteriet Gaute Langdal til TV 2.

– Det har vært en betydelig økning, bare på det siste halve året har inntektene økt med drøye 30 prosent, sier han.

Han forteller at i de kun juni-måned har hatt en økning på 60 prosent. Økningen tror han skyldes tre faktorer.

– At det er lite grensehandel tyder på mer norsk pant i omløp. I tillegg ser vi en sammenheng med et fantastisk juni-vær. Til sist er det en faktor at vi reiser mye mindre nå, noe som fører til et økt konsum hjemme.

I fjor fikk Røde Kors inn hele 62 millioner kroner. Langdal sier prognosene for dette året er på mer enn 70 millioner kroner.

– Det er helt fantastisk at man klarer å skape et overskudd på 70 millioner kroner i tomme bokser, som folk bare ser på som søppel.

Halvparten av inntektene fra Pantelotteriet går til Røde Kors sine lokallag.

Hyggelig ferie-overraskelse

Nå kan familien føye seg inn i rekken blant de heldige som har blitt millionærer på Pantelotteriet. Totalt har nærmere 100 personer blitt millionærer på Pantelotteriet.

Pengene skal familien blant annet bruke på ny båt til døtrene.

– Så har man jo litt gjeld. Da er det fint å kunne få litt mer luft, så dette kommer godt med. Det var en veldig hyggelig overraskelse i ferien, sier han.