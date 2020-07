Dødsulykke på E6 i Nordland

En eldre dame omkom etter at to biler frontkolliderte på E6 i Saltdal, onsdag ettermiddag.

Det ble jobbet med hjerte- og lungeredning, men kvinnen ble bekreftet død på stedet av legen.

Det bekrefter politiet i Nordland.

– Politiet jobber på stedet. Vi har ikke status på de andre involverte, sier operasjonsleder Yngvar Fredriksen til TV 2.

De fire andre i bilen betegnes som kritisk skadd. De sendes til Nordlandssykehuset i Bodø.

Det var to personer i den ene bilen og tre i den andre.

Sea King landet på stedet rett før klokken 16:30, sier Fredriksen til TV 2.

Det var 80-sone på stedet.

Ifølge Avisa Nordland er dette det femte personen som mistet livet sitt i trafikken i Nordland i år.

Politiet er på stedet der ulykken skjedde. Foto: TV 2-tipser

E6 stengt

Det var pårørende som var til stede under ulykken, opplyser han.

Det har dannet seg lange køer begge retninger, og politiet oppfordrer til å kjøre via Misvær da veien vil bli stengt i lang tid.

Vegtrafikksentralen nord skriver at man estimerer at det vil ta cirka fire timer før E6 kan åpnes på stedet.

Politiet melder om farlige situasjoner

Politiet ber om forståelse for at veien blir stengt over en lengre periode, grunnet alvorligheten i ulykken.

– Vi får melding om flere farlige situasjoner i forbindelse med kjøretøy som bryter ut av køen. Vis hensyn, vi ønsker ikke nye ulykker, sier politiet.

Ankommet sykehuset

Kommunikasjonsrådgiver Trond Einar Schønning i Nordlandssykehuset sier til TV 2 at de skadde ankom sykehuset cirka klokken 18:00.

– Det vil ta ei stund før det er mulig å gi status på tilstand, sier han.

Nordlandssykehuset har kalt inn ekstra personell.

Like før 19:30 skriver Schønning til TV 2 at det er for tidlig å si noe om tilstanden til de skadde, men at alle er stabile.

Oppdateres!