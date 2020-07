Stenger hemmelig smutthull etter at Harry (19) ble drept i påkjørsel

Den avdødes foreldre uttaler at dette er et viktig steg på veien til rettferdighet for dem.

27. august i fjor døde den britiske 19-åringen Harry Dunn etter at han på motorsykkel frontkolliderte med en annen bil i nærheten av den amerikanske miltærbasen Croughton i Northamtonshire i England. Bilen kjørte på feil side av veien, og kort tid etter frontkollisjonen ble Dunn erklært død.

Saken har skapt stort sinne i Storbritannia, spesielt ettersom føreren av den andre bilen, Anne Sacoolas, kom seg ustraffet unna ved bruk av et smutthull.

Gift med CIA-agent

Sacoolas ektemann har tidligere vært omtalt som diplomat, men er ifølge The Guardian en CIA-agent som jobbet ved militærbasen Croughton.

Selv om Sacoolas innledningsvis samarbeidet med etterforskerne, var hun kjapt hjemme igjen i hjemlandet. Politiet sto da på bar bakke, ettersom Sacoolas brukte diplomatisk immunitet som argument for hvorfor hun ikke kunne utleveres. At hun kunne gjøre det, og derfor ikke kunne utleveres, har skapt mye furore i Storbritannia.

Sacoolas advokat har tidligere uttalt at hun ønsker å løse saken gjennom dialog og mekling med Dunns familie, og amerikanske myndigheter har ikke hatt lyst til å utlevere henne.

Sjokkert etter Trump-møte

19-åringens foreldre, Charlotte Charles og Tim Dunn, reiste i fjor til USA for å trygle landets myndigheter om å ta ansvar. Sjokket var stort for dem da de plutselig sto foran president Trump selv, som fortalte dem at kvinnen som de mener drepte sønnen deres satt i naborommet.

– Jeg tilbød dem å hente den aktuelle personen, men de var ikke klare for det, uttalte presidenten i etterkant, skriver The Washington Post.

Stenger smutthull

Onsdag kom meldingen fra Storbritannias utenriksmister Dominic Raab at de nå setter en sluttstrek for det diplomatiske grepet Sacoolas benyttet seg av for å få diplomatisk immunitet.

Fremover vil ikke familiemedlemmer av amerikansk personell stasjonert i Storbritannia kunne benytte seg av de samme diplomatiske verktøyene som de som faktisk er ansatte kan. Slik vil landet unngå at personer urettmessig kan snike seg unna rettsvesenet.

Samtidig opplyser Raab at USA er gått med på ordningen. Endringene ble implementert mandag.

– Man kan ikke komme unna på denne måten i fremtiden, slik som skjedde med Croughton-løsningen i den tragiske Harry Dunn-saken, uttaler Raab.

– Stort steg

Endringen ble kjent kort tid etter at Dunn-familien uttalte at de var rasende på utenriksministeren, spesielt ettersom han mandag møtte sin amerikanske motpart Mike Pompeo.

– Ord er ikke nok lenger, uttalte Charlotte Charles utenfor statsministerens kontor tidligere denne uka.

I etterkant av dette har utenriksministeren valgt å møte henne og familiens advokat. Onsdag uttaler advokat Radd Seiger at de er fornøyde med at smutthullet stenges.

– Dette er et stort steg, uttaler Seiger til The Guardian, og legger til at dette gir dem håp om at Sacoolas en dag vil bli utlevert til Storbritannia.

– Gir dem ikke Harry tilbake

Han mener dette aldri hadde skjedd om familien ikke hadde kjempet slik de har gjort.

– Harrys foreldre har stått på, organisert seg og fremmet en formell klage. Uten dette hadde ingen av disse hemmelige avtalene som skjedde ved Croughton blitt kjent, sier han.

Storbritannias utenriksminister Raab, som opplyser om at amerikanske myndigheter fortsatt ikke har rikket seg i spørsmålet om å utlevere Sacoolas, uttrykte onsdag sin støtte til familien:

– Ingen familier skal måtte gjennomgå hva de har vært gjennom, og jeg erkjenner at disse endringene ikke gir dem Harry tilbake, sier Raab.

Til Sky News uttaler familien at de langt på nær er ferdig på å kjempe for rettferdighet for sønnen.