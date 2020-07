Carlsen snudde med svarte brikker etter tabbe fra Anand

Magnus Carlsen vant mot Vishy Anand etter en tøff åpning på dag to av Legends of Chess.

Magnus Carlsen åpnet Legends of Chess sterkt med 3-1-seieren over Anish Giri mandag kveld. Tirsdag var det Vishy Anand som var motstander i netturneringen. Den kampen ble vesentlig tøffere for verdenseneren.

Det så lenge ut som det skulle ende med armageddon etter remis i de tre første partiene, men Carlsen rodde i land seieren med svarte brikker i 4. parti.

– Magnus utnyttet veldig effektivt den sjansen han fikk, sier TV 2s sjakkekspert Hans Olav Lahlum.

– Jeg var egentlig ganske misfornøyd med utviklingen i partiet, og at jeg skulle få en sånn sjanse var mye mer enn jeg kunne håpe på, sier Carlsen til TV 2 etter seiren.

Han oppsummerer dagen som ganske vanskelig.

– I det siste partiet hadde jeg ikke noen spesielle ambisjoner. Jeg tenkte bare at jeg skulle spille relativt solid, og prøve å slå ham i armageddon. Det var en vanskelig dag. Det var i det første partiet jeg hadde sjansen, og etter det var det ikke så lett, altså, understreker Carlsen,

Tøff åpning

Carlsen tok initiativet i første hurtigsjakkparti med hvite brikker, men partiet endte med remis.

TV 2s sjakkeksperter Hans Olav Lahlum og Jon Ludvig Hammer mener Carlsen burde fått mer ut av partiet.

– Skuffende for Magnus, han hadde soleklart overtak. Imponerende av Anand, konkluderte Hammer.

– Dette rotet Magnus bort, la Lahlum til.

Vishy Anand 1,5-2,5 Magnus Carlsen 1. parti: Anand 0,5-0,5 Carlsen 2. parti: Anand 0,5-0,5 Carlsen 3. parti: Anand 0,5-0,5 Carlsen 4. parti: Anand 0-1 Carlsen

Snudde kampen

I andre parti så Anand ut til å vinne, men Carlsen kjempet seg tilbake og fikk til et tårnsluttspill som sikret remis. Det tredje, Carlsens siste med hvite brikker, endte også med remis. Dermed hadde nordmannen et vanskelig utgangspunkt før det siste partiet.

Men med svarte brikker klarte Carlsen likevel å vinne kampen 2,5-1,5 etter en tung start.

– Anand gjør en stor tabbe, og der vinner Magnus, sier Hammer.