Verdensstjernens bolig blir spist opp av biller: – Like skummelt som det høres ut

Ole Bull (1810-1880) er kanskje Norges første superstjerne. Nå råtner hans ikoniske villa fra 1800-tallet på Lysøen i Bjørnafjorden bort.

Verken Kode Museer, som er ansvarlig for Ole Bull Museum Lysøen, eller staten, vil ta regningen som er på minst 20 millioner kroner.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

– Fasaden og detaljene har begynt å råtne. Vi må bytte bord, male og restaurere. Det er enormt krevende, men det haster, sier Haakon Thuestad, strategi- og kommunikasjonsdirektør i KODE Kunstmuseer og komponisthjem.

BORREBILLER: Borrebiller lager hull i møbler, kunst og selve villaen til

Ole Bull. Det er ikke lett å restaurere. Foto: Olaug Spissøy Kyvik

Innvendig er problemene minst like store, med råte, mus og biller.

– Borrebiller er like skummelt som det høres ut som. Møbler, kunstsamling og den fantastiske villaen i seg selv blir spist opp av disse billene, sier Thuestad.

Fakta: Ole Bull Museum Lysøen Museet Lysøen består av fiolinisten og komponisten Ole Bulls villa og selve øyen med skog og park. Villaen ble bygget i årene 1872-1873, og er unikt i norsk bygningshistorie. Ole Bull (1810-1880) blir kalt Norges første superstjerne, da han reiste verden rundt og spilte, samtidig som han spilte en viktig rolle i utviklingen av særnorsk kultur, gjennom sin interesse for norsk folkemusikk. Villaen ble i 1973 gitt til Fortidsminneforeningens Bergensavdeling av Bulls datterdatter. I 2007 ble det konsolidert som et av tre komponisthjem under KODE.

I 2019 hadde KODE 303.112 besøkende.

Kilder: Musemsforbundet, Kode Kunstmuseer og komponisthjem/ https://lysoen.no

– Vi trenger penger til å gå i gang umiddelbart. Arbeidet burde begynt i går, sier Thuestad, som håper regjeringen vil komme med en hjelpende hånd og en god slant til restaurering.



– Forferdelig trist

Den norske fiolinisten og internasjonale solisten, Arve Tellefsen, har engasjert seg i saken. Han har blant annet skrevet et leserinnlegg i Aftenposten om hva Ole Bull har betydd for norsk kultur.

– FANTASTISK PLASS: Den verdenskjente fiolinisten Arve Tellefsen har vært på Lysøen hvert år siden 1970. Nå håper han kulturminnet blir tatt vare på. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

– Han var en av de viktigste personene i norsk kulturhistorie. Uten han hadde vi kanskje ikke hatt Ibsen, Bjørnson eller Grieg. Da er det trist at vi ikke ærer han mer enn at vi lar huset råtne bort, sier Tellefsen.

Han mener at Kulturdepartementet må komme på banen, og løyve penger til restaureringen og vedlikeholdet av Lysøen.

– Det å kjempe for å gi ros og heder til bergensere er ikke no vi trøndere driver med til daglig. Men vi gjør et og annet unntak, blant annet for Ole Bull, sier Tellefsen.

Mener staten forskjellsbehandler

KODE har i lengre tid slitt med underfinansiering, og i mai varslet stiftelsen at den ville gå konkurs, før den ble reddet av statlige og kommunale koronamidler. I flere runder har KODE gått ut mot regjeringen og pekt på en skeivfordeling i kulturmidler til Oslo i forhold til Bergen.

VIL HA MILLIONER: Kommunikasjonsdirektør i KODE, Haakon Thuestad, håper regjeringen vil bevilge nærmere 40 millioner til Ole Bulls villa. Foto: Olaug Spissøy Kyvik

– Det er et kjempeproblem at vi som er Norges nest største kunstmuseum, og forvalter arven etter Munch, Grieg og Ole Bull, kun har 29 til 30 prosent statlig finansiering. Tilsvarende museum i Norge ligger på over 70 prosent, sier Thuestad.

Enorme forskjeller

I statsbudsjettet for 2020 fikk Nasjonalmuseet i Oslo et statlig tilskudd på totalt 790,5 millioner kroner, mens KODE fikk 27 millioner kroner. Nå trenger stiftelsen 20 millioner kroner til fra staten, skal de klare å redde villaen til Bull. Helst skulle de hatt det dobbelte, mener Thuestad, slik at de også kan skape en god arena for kunst og musikk.

FASADE TIL FORFALL: Fasaden på Ole Bull Museum forfaller og råtner bort. Foto: Olaug Spissøy Kyvik

– Når vi ser på hva staten bruker på kulturbygg i hovedstaden, er dette svært lite å be om, sier kommunikasjonsdirektøren, og viser blant annet til det nye Nasjonalmuseet som nå bygges til en prislapp på rundt seks milliarder kroner.

KODE har nå sendt en søknad om ekstraordinærmidler til KODE generelt, og Lysøen spesielt. De søker om 20 millioner i økning av driften av KODE, og 40 millioner som et engangstilskudd for å redde Lysøen.

Forstår behovet for penger

Thuestad i KODE får også støtte fra Trine Lindborg (Ap), ordfører i Bjørnafjorden kommune.

– Folk kommer til Norge for å oppleve dette klenodiumet, og så er det ikke midler til å holde det i stand. Det er helt feil, sier Lindborg.

MÅ PRIORITERES: Ordfører i Bjørnafjorden, Trine Lindborg (Ap), mener at en kulturarv som Ole Bulls villa må prioriteres på nasjonalt nivå. Foto: Olaug Spissøy Kyvik

At Bergen får for lite penger er ikke det eneste de to er enige om. Begge tror og håper den nye kulturministeren vil komme Bulls villa til unnsetning.

– Han er den første kulturministeren som vi opplever har tatt problemene til KODE på alvor. Jeg tror han kan bli en god kulturminister for hele Norge, ikke bare hovedstaden, sier Thuestad.

Til TV 2 sier kulturminister Abid Raja (V) at han ser behovet villaen har for restaurering.

– Når søknaden fra KODE kommer på mitt bord vil regjeringen ser nærmere på den, lover Raja.

Også ministeren har fanget opp skeivfordelingen av kulturmidler mellom de to storbyene.

– Jeg ser at Bergen har behov for ytterligere midler, men den diskusjonen må man ta i de ordinære budsjettforhandlingene.