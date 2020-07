Trude tok grep etter dødskrasjen – rørt av responsen

Etter bussjåføren omkom, i den tragiske ulykken på Sørås i Bergen i juni, har hele landet åpnet lommebøkene for hans to døtre. Initiativtageren er overveldet og rørt.

Grytidlig om morgenen tirsdag 16. juni satte den 57 år gamle tobarnsfaren seg bak rattet på bussen, på Linje 52 i Bergen.

Han skulle etter planen fra Lagunen til Grimseid.

Men klokken 06.50, på Steinsvikvegen på Sørås, kom en bil med to 19-åringer over i hans kjørefelt i stor hastighet.

Kollisjonen var uunngåelig.

Busssjåføren og 19 år gamle Tobias Bøe Foss omkom av skadene, mens den andre 19-åringen kom fra ulykken med skader.

Familie i sjokk

I et hus i boligfeltet Mathopen i Laksevåg i Bergen satt 57-åringens kone og to døtre, på 10 og 13 år, i sjokk.

Dagen etter at faren døde kom 13-åringen på skolen, for å ha sin siste dag på Mathopen skole – før hun skal begynne på ungdomsskolen.

Lærere, venner og medelever delte ut klemmer, og forsøkte å støtte så best de kunne.

Det var da 13-åringens lærer, Trude Kjærgård, fant ut at hun måtte gjøre noe mer for familien.

– Det er fint med blomster og omsorg. Men når en forsørger blir revet bort på denne måten, hjelper penger så uendelig mye mer, sier Kjærgård til TV 2.

Startet innsamling

To dager etter bussjåføren og tobarnsfaren omkom, opprettet Kjærgård en innsamlingsaksjon, gjennom Spleis, i håp om kanskje klare å samle inn 100.000 til den hardt rammede familien.

Hun fikk hakeslepp da hun etterhvert så hvor mye penger som strømmet inn.

Ved midnatt, natt til onsdag, ble Spleisen avsluttet – etter å ha pågått i 30 dager.

Sluttsummen sto da på 857.760 kroner.

Ifølge daglig leder Bjørn Kjetil Hellestræ i Spleis er dette den tredje største summen som er samlet inn i en spleis hittil i år.

– Jeg hadde overhodet ikke drømt om at det ville komme inn så mye penger. Det er over all forventning og helt fantastisk, sier Kjærgård.

Rørt og takknemlig

Pengene har ikke bare strømmet inn fra familiens nærområde i Laksevåg. Det har kommet inn beløp fra hele landet, ja til og med fra flere steder utenlands.

– Bussjåførens kone og døtre er utrolig flotte folk. De har satt enorm stor pris både på tanken bak hver eneste beløp, samt alle hilsenene som har kommet inn i spleisen, sier Kjærgård.

Da læreren nylig snakket med familien, uttrykte de stor takknemlighet og var rørt, da de føler at de har hele befolkning i ryggen i sorgen sin.

– Hjertevarmen folk har vist dem, varmer dem virkelig i denne vanskelige situasjonen. Selv om pengene letter jentenes fremtid litt, bringer det aldri pappaen deres tilbake, sier Kjærgård.

Truffet en nerve

Mathopen-læreren har også blitt oppringt fra folk i hele landet som ønsker å bidra med mer enn penger.

– En eldre mann, som tidligere var lærer, tilbød å bidra med leksehjelp dersom jentene ønsket. Mens andre har tilbudt å bidra med ferieaktiviteter og utlån av hytter, sier Kjærgård.

Hun tror ulykken har truffet en nerve og fått folk til å tenke at dette kunne like gjerne ha skjedd meg og deg.

– Det hjelper ikke hvor god sjåfør man er, man vet aldri hva som skjer rundt neste sving, sier hun.

Godt ivaretatt

Kjærgård forteller at det etter forholdene går bra med familien.

– Barn er flinke til å gå inn og ut av sorgen. De har også gode folk rundt seg, både venner, familie og Frelsearmeen, som ivaretar dem, sier Kjærgård.

Politiet opplyser at ulykken, som krevde to liv, ennå ikke er ferdig etterforsket.

– Vi venter på resultat av en del undersøkelser som må gjennomgås. Det er til dels tidkrevende undersøkelser og gjennomganger, opplyser politiadvokat Kjersti Katrine Svendsen i Vest politidistrikt.