Eirik Jensen fikk ikke gjennomslag for at fengslingsanken skal behandles av en annen domstol

Den tidligere politimannen Eirik Jensen krevde at Borgarting lagmannsrett ikke skulle behandle anken over varetektsfengsling, men retten avslo dette.

Det kommer fram i en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett onsdag.

– Det er riktig, som påpekt i støtteskrivet, at et relativt stort antall dommere ved lagmannsretten har vært involvert i ulike faser av behandlingen av sakskomplekset. Slik vil det ofte være i større saker som pågår over tid, skriver retten.

Videre heter det at innsigelsen om inhabilitet hos alle dommere ikke tas til følge

– Det er derfor ikke grunn for å sende søknad til Høyesteretts ankeutvalg om overføring av fengslingssaken til en annen domstol etter domstolloven § 119, skriver retten.

Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Han anket på stedet.

Jensen ble varetektsfengslet i påvente av behandlingen i Høyesterett. Den omtalte fengslingsanken gjelder Borgartings avgjørelse 16. juli om at han kan holdes ytterligere åtte uker i varetekt.