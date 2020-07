Volvo er et merke svært mange i Norge har et varmt forhold til. Enten det er en gammel Amazon – eller en helt ny XC90.

Det er noe med høy sikkerhet, god plass og komfort, som har truffet godt hos Ola og Kari Nordmann.

Likevel er det lenge siden de har kunnet slå seg på brystet og si at de er mestselgende i Norge.

Men nå kan de det. Så langt i juli, er nemlig Volvo Norges mest solgte merke. De har en markedsandel på 10,4 prosent.

Det er utlevering og registrering av XC40 Recharge Plug-in Hybrid som drar lasset.

Et tronskifte er på gang med andre ord, etter at XC60 har dominert i flere år.

Nå krysses det naturligvis fingre i Volvo-leiren for at førsteplassen skal være fasit, også når totaltallet for måneden gjøres opp, om bare noen dager.

Populær kompakt-SUV

XC40 er en kompakt SUV. Den måler 4,42 meter fra støtfanger til støtfanger, den er 1,86 meter bred og den er 1,65 meter høy.

Nylig startet utleveringene av den ladbar hybrid-utgaven, som heter T5 Twin Engine. Her kombineres el- og bensinmotor. Den har 262 hk – og en elektrisk rekkevidde på 46 kilometer. Prisene starter på rundt 480.000 kroner.

Den pakken er det altså mange som har takket ja, til.

Det er per 21. juli i år registrert 1.283 XC40. Det er bare sju biler bak den snart avtroppende bestselgeren, XC60 – som står med 1.289.

Interiøret i XC40 minner mye om det vi finner i de andre og mer kostbare modellene til Volvo.

Størst på ladbare hybrider

– Volvo-forhandlerne gjør en meget god jobb med de norske kundene og det får vi betalt for i form av godt salg. Med en markedsandel på 28 prosent, er Volvo desidert størst på plug-in hybrid i Norge. Det er gledelig å se at våre ladbare hybrider fortsetter å gjøre det sterkt i det norske markedet, til tross for at halve nybilmarkedet er helelektrisk, sier Erik Trosby, PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Cars Norge.

Han trekker også fram salget av den store og mye mer kostbare SUVen XC90.

Volvos flaggskip, XC90, selger fortsatt godt.

– Den selger fortsatt veldig bra. At XC40 som elbil blir en salgssuksess er naturlig. Men at XC90 fortsatt er en så ettertraktet bil, snart seks år etter at siste generasjon ble lansert, vitner om hvor godt den bilen har truffet norske bilkjøpere.

Og snart kommer elbilen

XC40 blir også tilgjengelig som ren elbil. Det kommer naturligvis også til å merkes godt på salgstallene. Volvo vil ikke gå ut med konkrete salgstall, men bekrefter at helelektriske XC40 vil plassere seg høyt på registreringsstatistikken.

– Vi skal levere ut de første XC40 Recharge Pure Electric i fjerde kvartal i år, forteller Trosby.

Litt annerledes grill er kanskje den største visuelle forskjellen på den elektriske utgaven av XC40.

Over 400 hk

XC40 Recharge Pure Electric har en startpris på 529.000 kroner på Volvos egne hjemmesider. Den får samme batteri og elmotor som Polestar 2. Det betyr 408 hk, 0-100 km/t på 4,9 sekunder og en rekkevidde på over 400 kilometer (målt etter den nye WLTP-metoden).

I motsetning til den ladbare hybriden, er den helelektriske utgaven utstyrt med firehjulsdrift.

– Det er ingen tvil om at Volvo har truffet godt med sine nye modeller. Mest solgt har de vel ikke vært siden Amazon eller 240-tiden. Så det er lenge siden, i tilfelle. Men når de nå kommer med den elektriske XC40, er det gode sjanser for at vi vil se det svensk/kinesiske merket veldig høyt på registreringsstatistikken i lang tid framover, sier Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Video: I klippet under kan du se mer av Volvos kommende elbil: