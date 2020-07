Marek (93) vil aldri glemme haugene av brennende lik

93-åringen minnes at han ble positivt overrasket da han ankom Stutthof-leiren, skriver AFP. Etter å ha vært om bord på et overfylt tog med rundt 900 andre menn, virket blomstene, de fargerike gjerdene og svanene som svømte i rundt i dammer, som noe langt bedre.

Over 60.000 mistet livet etter å ha blitt fraktet inn i Stutthof-leiren i Polen. Foto: Mateusz Ochocki/KFP/AFP

– Paradis! Tenkte Marek Dunin-Wasowicz da han gikk inn porten, som han senere fikk vite hadde tilnavnet «dødens port».

Et treffende navn, for av de rundt 100.000 personene som gikk gjennom den, døde over 60.000.

Torsdag falt dommen i rettssaken mot en av SS-vaktene som tjenestegjorde i Stutthof, Bruno Dey (93).

Dey ble ifølge flere tyske medier, blant annet NDR, dømt for medvirkning til 5232 drap. Han ble dømt til to års betinget fengsel.

Nektet straffskyld

Rettssaken mot Dey, som stod tiltalt for å ha medvirket til drap på over 5230 personer, har fått mye oppmerksomhet.

Han var 17 år gammel da han tjenestegjorde som vakt i leiren fra 9. august 1944 til 26. april 1945. På grunn av Deys unge alder på hendelsestidspunktet, har saken blitt behandlet av en ungdomsdomstol i Hamburg.

Aktoratet la ned påstand om fengsel i tre år. 93-åringen skal ha erkjent at han visste om gasskamrene, og at han så utsultede mennesker. Men har nektet straffskyld.

Da rettssaken startet i oktober i fjor, sa den tidligere SS-vaktens forsvarer Stefan Waterkamp at hans klient følte anger for det han hadde gjort.

– Det fremsto også som klart for ham at fangene ikke var i leiren fordi de var kriminelle, men at de var der på grunn av antisemittisme, rasisme og andre grunner. Han hadde medfølelse for dem. Men han så ikke seg selv i en posisjon der han kunne slippe dem fri, sa Waterkamp, som også understreket at Dey «ikke sluttet seg frivillig til SS».

Bruno Dey (93) på vei inn i retten i Hamburg mandag denne uken. Foto: Axel Heimken/Pool/AFP

– Ble tvunget til å gjøre det

Waterkamp la i sin sluttprosedyre ned påstand om frifinnelse og argumenterte blant annet med at ofrene ville ha blitt drept uavhengig av om Dey jobbet i leiren.

– Jeg er ikke skyld i det som skjedde den gang. Jeg bidro ikke til det bortsett fra å stå vakt. Jeg ble tvunget til å gjøre det, det var en ordre, sa Dey selv i mai.

Påtalemyndigheten mener derimot at Dey, som «SS-vakt i konsentrasjonsleiren Stutthof fra august 1944 til april 1944, skal ha bidratt med støtte til de grufulle drapene på jødiske fanger i særdeleshet».

Marek Dunin-Wasowicz i retten i februar. Foto: Axel Heimken/Pool/AFP

– Tok del i drap

Marek Dunin-Wasowicz har vært et viktig vitne i rettssaken. Han har forklart at han ikke husker Dey spesifikt, men dokumenter viser at den tidligere SS-vakten tjenestegjorde i leiren på samme tid som Dunin-Wasowicz var der.

– Uansett om det var direkte eller indirekte, tok han del i drap. Han var en kriminell, sa Dunin-Wasowicz til AFP tidligere i juli.

I retten har han blant annet forklart at SS-vaktene også eskorterte fanger til gasskamrene og voktet over innsatte som jobbet utenfor leiren. Noen ganger så vaktene på mens fangene ble slått av medfanger.

– Han visste hva han gjorde. Han måtte ikke gjøre det, har han sagt i vitnemålet sitt.

Stutthof-leiren var den første nazistene bygget utenfor Tyskland. Foto: Mateusz Ochocki/AFP

Lagde likbål

Stutthof-leiren var den første nazistene bygget utenfor Tyskland, og lå øst for Gdansk i Polen. Innledningvis ble den brukt som interneringsleir for polske fanger.

Dunin-Wasowicz ble arrestert som 17-åring, og ankom leiren i mai 1944. Den gang var Stutthof på vei til å bli en dødsleir, en del av nazistenes plan for å utrydde jødene.

Raskt erfarte han at leiren slett ikke var så idyllisk som han først syntes det så ut som på veien fra toget. Takket være en anbefaling fra en vennlig lege om å knuse sin egen tå, fikk Dunin-Wasowicz pauser fra det harde arbeidet som tok livet av så mange i leiren.

Fra et vindu på sykestua, hadde han utsikt til gasskamrene og krematoriet. Han minnes silhuetter av mennesker som gikk mot gasskamrene og kledde av seg før de gikk inn, og fanger som dro likene ut igjen.

– Krematoriet hadde ikke kapasitet til alle kremeringene, så de begynte å brenne likene i bål utenfor leiren, sier han, og forteller at likbålene rundt leiren er noe han aldri vil glemme.

FANGELEIR: Dunin-Wasowicz kunne se folk gå inn i gasskamrene i Stutthof, før fanger dro de døde ut igjen. Foto: Wojtek Radwanski/AFP

Rømte

Stutthof-leiren var den siste til å bli frigjort av allierte styrker mot slutten av krigen i mai 1945.

93-åringen minnes at han i januar 1945 hørte lyden av artilleriet som nærmet seg. Leiren ble evakuert og fanger ble tvunget til å marsjere ut i den dype snøen, eskortert av SS-vakter.

Marek Dunin-Wasowicz (93) var 17 år gammel da han ble sendt til Stutthof-leiren. Foto: Wojtek Radwanski/AFP

De som ikke klarte å holde følge, ble skutt.

I februar 1945, etter å ha gått i to uker, bestemte Marek Dunin-Wasowicz og broren seg for å prøve å rømme – og løp.

Hvordan han lyktes kan han fortsatt ikke forstå, har han tidligere fortalt. Men den da 17 år gamle gutten klarte å rømme.

– Ønsker å si unnskyld

93-åringen har uttalt at han ikke er hevngjerrig overfor Bruno Dey, men at han var nødt til å vitne i rettssaken for å gi en stemme til de mange titalls tusen som mistet livet i Stutthof.

Han mener også det er viktig at hans opplevelser kommer frem i Tyskland, landet der nazismen begynte, i en tid der høyreekstremisme er i vekst.

Mandag unnskyldte Bruno Dey seg i retten.

– I dag ønsker jeg å si unnskyld til alle som gikk gjennom denne helvetesaktige galskapen og til alle deres slektninger og etterkommere, sa 93-åringen.

Trolig blir rettssaken den siste av sitt slag.