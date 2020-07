Torgeir Olsen (57) møtte på gigantisk hai i Tromsø

– Det var helt utrolig å se. Den var jo like stor som båten, og båten i seg selv er jo stor, så det sier sitt, forteller Torgeir Olsen til TV 2.

Det startet med at han og to andre skulle ta den 22-fot lange båten over sundet i Hansnes i Troms for å dra på butikken.

Plutselig fikk de øye på det de trodde var en sel. Etter at de hadde stirret litt, oppdaget de at det stakk opp en stor finne av vannet.

– Vi er vant til å se niser, sel og store hvaler her, men vi skjønte fort at dette ikke var noe alminnelig fisk, slik vi pleier å se, sier Olsen.

– Det var noe annerledes enn det jeg har sett før. Først lurte jeg på om det var sel jeg så, men så så jeg at det var en finne som forsvant, også dukket opp igjen i vannoverflaten, utdyper han videre.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Verdens nest største hai

Noen sel var det ikke. For det som møtte dem var en hai av typen brugde. Det er verdens nest største hai.

Olsen anslår at haien som kom svømmende bort til båten var opptil seks meter.

– Det er jo veldig morsomt å kunne se enn sånn sjelden hai. Vi skrudde av motoren, og da kom den svømmende sakte til båten. Den sirkla rundt oss et par ganger med kjeften åpen for å spise plankton, forklarer Olsen.

Etter hendelsen er Olsen sikker på en ting.

– Jeg skal ikke bade eller stå på vannski i dette området lenger, sier Olsen.

Kan bli 12 meter

Haiekspert, Fredrik Myhre ved WWF Verdens naturfond og grunnlegger av organisasjonen Hjelp Havets Haier forklarer at haien kan bli enorm.

– Brugda kan bli veldig gammel og massiv i størrelse. Det er verdens nest største hai, og med det også verdens nest største fisk. Den kan faktisk bli opptil 12 meter lang, forklarer haieksperten.

BEIST: Fredrik Myhre fikk se en ekte brugd i 2016 da en død brugd havnet i et fiskegarn i Oslofjorden.

Myhre sier Olsen i Tromsø har sett noe nesten ingen får muligheten til å oppleve.

Ekstremt sjeldent

– Jeg vil rangere opplevelsen som ekstremt sjeldent. Selv om man er på riktig sted til riktig tid, kan det være svært vanskelig å få et glimt av de, forklarer Myhre.

– Det å møte på en sånn hai er det få som har gjort. Selv om den er verdens nest største hai, er man heldig om man får se en slik en. Havet er stort og brugda er sterkt utrydningstruet, sier eksperten.

Det finnes ingen tall på hvor mange brugder det finnes i Norge. På grunn av tidligere jakt er den utrydningstruet.

– Det var veldig vanlig å jakte på brugder før i tiden på grunn av leveren som inneholdt mye olje.

– Den spiser plankton, så det det eneste farlige med denne haien er at den forsvinner fra havet i et stort tempo. Haiene er en av de mest truede dyregruppene som finnes i havet, forklarer han