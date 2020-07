Monica og Harald i ladekø sammen med med halve elbil-Norge

– Klart det har vært kjedelig å vente, men vi har nok ikke vært på de verste stedene, forteller ekteparet Harald og Monica Skar Andersen fra Drammen.

De er på sin første elbil-ferie i Norge, og har for første gang benyttet seg av ladestasjonene langs landeveien. Det har ikke vært helt problemfritt, men når halve Norges elbilpark er på vegen ikke uventet.

Mange biler, få ladere

– Første ladestopp tok vi i Lillehammer, og der var det litt kø. Vi slapp unna med å vente i tjue minutter. På neste etappe stoppet vi på Alvdal, og der var det knapphet på ladere og mange biler. Her ventet vi i nesten en time for å slippe til, forteller Harald.

De kjører en tysk elbil, og har funnet ut at antallet ladestasjoner som passer for dem ikke finnes i overflod.

– Tesla er nok kongen på haugen når det gjelder antallet ladestasjoner, mener Harald.

– Er dere misunnelig på Tesla-eierne?

– Jeg er ikke misunnelig på bilen, men på infrastrukturen for lading, ja.

Ladekøer skaper frustrasjon

– Det er kanskje så mange som 100 000 elbiler på ferietur rundt om i landet denne sommeren, og vi får stadig tilbakemeldinger om køer og ventetid. Spesielt i nærheten av populære turdestinasjoner, forteller generalsekretær Kristina Bu i Norsk elbilforening til TV2.

I en spørreundersøkelse i vår, midt i den heftigste korona-angsten, svarte nær halvparten av norske elbileiere at de planla å dra på bilferie i sommer. Derfor har elbilforeningen vært ekstra bekymret for ladesituasjonen.

– Denne sommeren blir en skikkelig stresstest for ladekapasiteten i landet vårt. Vi har 56 000 flere elbiler sammenlignet med i fjor sommer, men vi har bare 800 flere hurtigladere.

Med den aktuelle koronasituasjonen går det mot tidenes bilferie-sommer, så elbilistene må være forberedt på ladekøer. I dag finnes det 2827 hurtigladere i Norge, og i følge elbilforeningens undersøkelser vi behovet i 2025 være 10 000.

Opptil 10 timer i ladekø

– Det finnes ikke nok ladestasjoner i dag, i alle fall ikke på store utfartsdager. I meldinger vi har fått fra våre medlemmer på Facebook deler mange sin frustrasjon over køene, og det fortelles om opptil ti timers ventetid enkelte steder, forteller generalsekretæren.

– Har dere noen tips for å unngå ladekø?

– Vi anbefaler å bruke elbil-appen som gir oversikt over alle ladestasjonene i Norge. Man bør planlegge godt og nye elbileiere bør øve på hvordan lading foregår. Ha gjerne en ladebrikke klar før du skal på tur, og planlegg flere ladestopp underveis. Sjekk også om det er lademuligheter der du skal overnatte, tipser Bu.

NAF etterlyser større innsats

Norges Automobil-Forbund (NAF) har i lang tid etterlyst større innsats for å bedre utbyggingen av ladekapasitet i Norge.

– Denne sommeren viser helt klart at det er behov for større ladekapasitet, og behovet vil bare øke. Det er jo politisk vedtatt at i 2025 skal alle biler som selges være nullutslippsbiler. Da må politikerne sørge for at det finnes lademuligheter nok, slik at denne overgangen er praktisk mulig, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

– Hvor mye kø skal man tåle?

– Vi er jo ikke vant til å stå i kø når vi fyller bensin og diesel, men de som går over til elbil bør være innstilt på å endre vanene sine. Det å være elbilist krever helt klart mer planlegging. Målet må være så lite kø som mulig, mener Ryste.

Anbefaler klok lading

Også NAF har noen gode råd til de som ønsker å unngå ladekø i sommer.

– Ikke lad mer enn du må for å komme frem dit du skal, forutsatt at du kan lade der du skal overnatte. Da sparer du både tid og penger fordi det koster mer å lade på hurtigladestasjoner.

Ladetester viser at når du har ladet opp til 80 prosent så går farten på ladingen drastisk ned. Du bruker like lang tid på å lade fra 0-80 prosent som fra 80 til 100 prosent, forklarer Ryste.