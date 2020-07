Regjerende verdensmester i ordkrig med gamle legender

Lewis Hamilton går hardt ut mot to gamle Formel 1-legender, etter at han selv mottok kritikk for sitt engasjement i Black Lives Matter-bevegelsen.

Lewis Hamilton er Formel 1-historiens eneste svarte fører og har vært en tydelig stemme i Black Lives Matter-bevegelsen.

Allerde for to år siden kritiserte Hamilton sin egen sport for mangel på mangfold. Etter drapet på George Floyd, har Hamilton fortsatt å være en offentlig stemme for den globale kampen mot rasisme.

Han har ved flere tilfeller brukt Instagram for å spre budskapet, og har flere ganger kritisert kolleger i Formel 1-miljøet, samt delt personlige erfaringer med rasisme.

– Hvorfor skal han bli så militant?

Nå tyr den regjerende verdensmesteren igjen til sosiale medier, etter kritikk fra Formel 1-legendene Mario Andretti og Sir Jackie Stewart.

Tidligere verdensmester i Formel 1, Mario Andretti (80), skal ha sagt til den chilenske avisen El Mercurio at han synes Hamilton blåser opp problemet.

– Jeg respekterer Lewis, men hvorfor skal han bli så militant? Han har alltid blitt akseptert og han har alles respekt. Jeg synes alt dette er pretensiøst. Det er sånn jeg føler det, og det skaper et problem som ikke finnes, sier Andretti.

Også Sir Jackie «the Flying Scot» Stewart (81), tre ganger verdensmester og medlem i Formel 1 Hall of Fame, benekter at sporten har et problem.

GLANSDAGER: Sir Jackie Stewart er en av de mest suksessrike Formel 1-førerne. Han var også en viktig bidragsyter i kampen om å gjøre sporten sikrere for utøverne. Foto: AP Photo

– Jeg synes Lewis har vært et flott eksempel for mange. Han snakker ganske høylytt om disse tingene, men jeg tror ikke det er et så stort problem som det ser ut til. Hvis man er god nok vil man bli akseptert i Formel 1, sa Stewart på frokostprogrammet Good Morning Britain forrige uke.

– Skuffende

Hamilton var ikke spesielt fornøyd med de to legendenes utsagn. På sin egen Instagram story la han i går ut skjermdump av omtalen.

– Dette er skuffende. Men det er dessverre en realitet at noen eldre fremdeles har en offentlig stemme og ikke klarer å endre sitt syn på ting og erkjenne at vi har et problem. Igjen, dette kommer fra uvitenhet. Det vil ikke hindre meg i å fortsette å kjempe for forandring, skriver han.

– Det er aldri for sent å lære og jeg håper at denne mannen, som jeg alltid har hatt respekt for, kan ta seg tid og utdanne seg selv, ber Hamilton.

Innlegget til Hamilton er bare det siste i rekken av flere skarpe meldinger til motorsportmiljøet han selv er en del av. For to dager krevde han, igjen på sin Instagram, at Formel 1-ledelsen må gjøre mer.

– Det er pinlig at mange lag ikke har vist offentlig at de forplikter seg til å jobbe for mer mangfold. (...) Formel 1 og FIA (det Internasjonale Bilsportforbundet) må gjøre mer, skriver Hamilton.