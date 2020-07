Marit (43) sikret seg Norges første Formel 1-team

Formel 1-båtfører Marit Strømøy ble historisk da hun i 2015 ble første kvinne til å vinne en VM-runde i internasjonal toppklasse i motorsport. Under fjorårets VM ble hun også historisk da tok hun bronse og ble første kvinne til å ta medalje.

I sine 13 sesonger som Formel 1-fører har hun kjørt for forskjellige team, men nå får hun endelig oppfylt drømmen: hun har fått kjøpt sitt eget.

– Det steget vi gjør nå fra å være fører til å være eier av et team er helt naturlig, utrolig spennende og litt skummelt. Det ble nå eller aldri, så vi lukket øynene og hoppa i det, forteller Strømøy til TV 2.

Kombinerte artistoppdrag med toppidrett

Det er ti team-lisens som eies av ulike stater og privateiere, og når en av lisensene skulle selges, benyttet Strømøy og ektemannen Andrea Colombo sjansen.

– Det er litt skummelt, for vi må ut med en del penger. Det er noen millioner vi må ut med fordelt over lang tid, men på grunn av korona-situasjonen fikk vi en gunstig deal.

Som eier av en team-lisens får hun muligheten til å påvirke blant annet regelverk og formatet av serien. Strømøy får også mulighet til å bygge merkevaren sin i større grad i form av sponsorer. Hun har flere års erfaring i musikkbransjen, og til nå har hun tatt på seg artistoppdrag på vei til konkurranse for å få budsjettet til å gå rundt.

– Det er ikke alltid like gunstig å komme søvnløs til første løp. Vi håper på å få inn en eller to store sponsorer for å få senket skuldrene litt og satse enda mer på det sportslige enn det vi har gjort til nå.

– Det er bare å gønne på

Strømøy Racing F1H2O blir Norges første team i Formel 1-sirkuset, og Strømøy legger ikke skjul på at neste drøm er å ha en VM-runde i Norge.

– Da kan vi virkelig sette Norge på kartet. Det hadde vært kjempe gøy å ha en VM-runde i en fjord på Vestlandet eller på kveldstid i Nord-Norge i midnattsol, smiler Strømøy.

Til tross for sin lange fartstid i motorsport, har 43-åringen ingen planer om å gi seg med det første.

– Det viktigste for meg er at motivasjonen er på topp, at kurven på det jeg presterer går oppover og at det lar seg gjøre økonomisk. Er de tre tingene på plass, så ser jeg ingen grunn til å stoppe. Jeg har aldri vært så god båtfører som jeg er nå, så da er det bare å gønne på, sier Strømøy.