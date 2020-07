Klar oppfordring til kenguruturister

De to siste månedene har kenguruen kost seg og hoppet rundt på Karmøy, etter at han rømte fra Haugaland Zoo.

Barnehagebarna i Storesund barnehage på Torvastad har disse månedene hatt en eksotisk attraksjon like utenfor portene.

De små har syns det har vært stor stas å observere den hoppende krabaten. Men det var før den begynte å bruke barnehagens lekeområdet som toalett.

Eksotisk

Da både barna og de ansatte vasset i kenguruavføring, så de seg nødt til foreta seg noe.

– Det var litt eksotisk i starten. Han har gått rundt her i et par måneder, men da har han holdt seg utenfor gjerdet, sier bestyrer Svein Harald Pedersen i Storesund barnehage til TV 2.

Den siste tiden har kenguruen derimot blitt en utfordring for barnehagen, etter at den startet å bruke lekeområdet som toalett.

Svein Harald Pedersen i Storesund barnehage ble lei av kenguruavføringen. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Bare mandag fjernet de en halv bærepose med kenguru-møkk.

– Og fremdeles ligger det mer igjen her, sier Pedersen.

Truer med bøter

Mattilsynet bestemte mandag at Haugaland Zoo måtte sette en stopper for at kenguruen hoppet fritt rundt på Karmøy.

– Hvis denne kenguruen ikke blir hentet inn, så vil parken få et pålegg om det med en frist, sier avdelingssjef May Wenche Vestbø i Mattilsynet.

Skremt av kenguruturister

Tirsdag satte dermed Haugaland Zoo og en veterinær i gang med jakt på kenguruen. Men de måtte returnere uten den hoppende krabaten.

Onsdag morgen forsøkte de igjen, men med samme resultat.

Veterinæren, som har fått i oppdrag å skyte en bedøvelsespil i baken eller låret på rømlingen, sier at alle kengeruspotterne har skremt ham.

– Kenguruen har fått så mye oppmerksomhet og folk kommer langveis fra for å se på den. Den er dermed blitt så oppskremt at vi ikke kommer nær nok til å skyte, sier veterinær Tore Hausken til TV 2.

SKREMT: Rømlingen av en kenguru er blitt svært skremt av alle som vil ta bilde av han, derfor har han stukket til skogs. Foto: Elisabeth Røvær / TV 2

Hausken forteller at kenguruen har vært så rolig og tam at folk har kommet 2-3 meter inntil den, men nå hopper den avgårde med en gang gang den ser folk.

– Jeg er nødt til å komme minimum 7-8 meter fra kenguruen for å skyte bedøvelsespilen i han. Og når den er så skremt som nå, får jeg ikke kommet på skuddhold, sier Hausken.

– Hold dere borte!

Veterinæren har derfor en tydelig oppfordring til alle kenguruturistene som strømmer til Karmøy nå:

– Vær så snill, hold dere borte og spring i alle fall ikke etter den. Og ser dere kenguruen, så hold dere på avstand slik at han ikke blir mer skremt, sier Husken.

Da veterinæren og daglig leder for Haugaland Zoo var ute og jaktet etter kenguruen ved 06-tiden onsdag morgen, så de at han hoppet inn i en diger krattskog.

– Dersom vi ikke får lokket den ut fra krattskogen, har jeg ikke sjans, sier veterinæren.

Daglig leder Bent Velde for Haugaland Zoo har ikke ønsket å kommentere saken.