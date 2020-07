Bare to år etter lanseringen av deres første super-SUV, har Lamborghini Urus sørget for tidenes salgsrekord.

Den italienske superbil-produsenten kan se tilbake på to solide salgsår, hvor fjoråret skriver seg inn i historiebøkene med over 8.000 solgte modeller.

Her er det Urus som står for brorparten av salget, nærmere bestemt utgjør den 61 prosent av Lamborghinis totale omsetning i 2019.

Passert 10.000

Denne uken ble Urus nummer 10.000 utlevert fra fabrikken i Sant'Agata Bolognese. Dermed har selskapet nådd en svært viktig milepæl.

Urusen med chassisnummer 10.000 er en matt svart (Nero Noctis Matt) utgave, levert til en russisk kunde.

– Dette er litt av en bragd. Urus har på kort tid blitt en storselger, i Lamborghini-sammenheng, naturligvis. Det er nok ikke alle som hadde trodd at en høyreist SUV skulle bli den store bestselgeren til Lamborghini for noen år siden, kommenterer Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Solgte 3 Urus i Norge på én uke: – Markedet er helt støvsugd

Med en toppfart på 305 km/t, er dette en av de raskeste SUVene i verden.

Utvidet fabrikken

Som følge av det solide SUV-salget, har Lamborghini blant annet utvidet fabrikkområdet fra 80.000 til 160.000 kvadratmeter.

Det er også satt av en dedikert produksjonslinje for Urus, i tillegg til at det i 2019 ble åpnet et eget lakksenter – kun for Urus.

I Norge koster super-SUVen fra drøyt tre millioner kroner, og det er utlevert rundt 20 biler til norske kunder.

Dette er nye Bentley Bentayga Speed

Etter en nedstegning av fabrikken på grunn av koronapandemien, er produksjonen nå i full gang igjen.

Droppet V10-motor

Lamborghini Urus ble første gang vist som konsept under den store bilutstillingen i Beijing i 2012. Da hadde den Lamborghinis egen V10-motor på 5,2 liter under panseret.

Slik så konseptet ut i 2012.

Den motoren ble imidlertid droppet på produksjonsmodellen, blant annet på grunn av vekten. I stedet har Lamborghini valgt å installere VW-gruppes V8-er på fire liter.

I Urus yter den hele 650 hk og 850 Nm. Det tar den 2,2 tonn tunge bilen fra 0-100 km/t på 3,6 sekunder. Toppfarten er 305 km/t.

Her kan du lese vår test av Urus:

Se vårt møte med en de raskeste SUV-ene i verden: