Marion Ravn (36) om kjendisrollen: – Aldri vært noe glad i det

I år er det 21 år siden Marion Ravn (36) startet karrieren som artist i popgruppen «M2M», sammen med Marit Larsen (37).

Etter enorm suksess, valgte begge artistene å gå sine egne veier med musikken i 2002. Siden den gang har Ravn blant annet gitt ut seks album, vært programleder og dommer på TV, spilt roller på teater og idag møter hun TV 2 i forbindelse med en opptreden på Allsang på grensen.

Ifølge Ravn har artistlivet gitt henne mange store gleder. Samtidig har hun også kjent på baksiden av rampelyset.

– Jeg har vært artist veldig lenge, helt siden jeg var 14 år. Og da blir jo også privatlivet ditt en stor del av offentligheten, noe jeg egentlig aldri har vært så glad i, forteller hun til TV 2.

Svaret kommer etter at TV 2 spør hvordan hun og samboeren har hatt det i koronaperioden. Ravn kunne i slutten av 2017 fortelle at hun hadde fått seg kjæreste, men ønsket derimot ikke å avsløre identiteten hans.

Det holder hun fremdeles fast på.

– Jeg har egentlig bestemt meg for at jeg skal prøve å holde det så privat som overhodet mulig. Jeg føler at det er bedre for meg da, smiler hun.

– Veldig tøft

Som mange andre norske artister, fikk Ravn en tøff start på året etter at alle spillejobber ble avlyst som følge av koronakrisen.

– Når det først ble lockdown i mars så var det veldig tøft, for jeg hadde jo akkurat begynt å spille «Chess» (Musikaloppsetning på Folketeateret, journ.anm). Vi hadde premiere i februar og rakk og spille 14 forestillinger, og så ble over 20 forestillinger avlyst, forteller hun og legger til:

– Og så fikk man jo beskjed om at alle festivaler ble avlyst. Da sto man uten jobb i seks måneder fremover, så jeg stresset ganske mye rundt påsketider.

Comeback

36-åringen er fremdeles god venninne med eks-bandkollega Marit Larsen fra tiden i «M2M». Den oppløste jentegruppen har også fortsatt mange fans verden over, og artisten utelukker ikke et comeback en gang i fremtiden.

– Det vet jeg ikke, vi får se. Det kan godt hende, aldri si aldri, ler Ravn og legger til:

– Vi har jo utrolig mange fans fortsatt. Det er nesten en million lyttere månedlig på Spotify, som er helt «crazy». Man ser jo også på Instagram at det er mye folk fra hele verden som fortsatt følger med da, så det er veldig stas.