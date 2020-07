Verdens rikeste økte formuen med 118 milliarder kroner – på én dag

Bezos var allerede i særklasse verdens rikeste person da han mandag økte formuen sin med ytterligere 118 milliarder kroner. Økningen er den største siden Bloomberg begynte å registrere daglige endringer i 2012. Mandag opplevde Amazon-aksjene en oppgang på 7,9 prosent, og har nå gått opp 73 prosent så langt i 2020.

Mens USA opplever sin verste økonomiske nedgang siden depresjonen på 1930-tallet som følge av koronaviruset, har Bezos økt sin personlige formue med 677 milliarder til 1729 milliarder i løpet av 2020. 56-åringen er nå verdt mer enn selskaper som Exxon Mobil, Nike og McDonald's. Han er også verdt mer enn Storbritannias største selskap, farmasigiganten AstraZeneca, skriver The Guardian.

– Det er sjokkerende

Oxfam arbeider internasjonalt for å redusere fattigdom og urettferdighet. De kaller det «sjokkerende» at Bezos har klart å tjene så mye under koronakrisen, som har gjort at hundrevis av millioner mennesker verden rundt har hatt behov for hjelp.

– Det er vanskelig å forsone det obskøne tallet med den realiteten resten av oss lever under, sier Rebecca Gowland i Oxfam til The Guardian.

– I en tid der mange opplever motgang, flere sulter og en halv milliard mennesker er i ferd med å ende i ekstrem fattigdom, er det virkelig sjokkerende at et allerede ekstremt rikt individ har tjent ytterligere 677 milliarder kroner.

Gowland mener Bezos formueøkning viser at den globale økonomipolitikken ikke er bra nok.

– De lar superrike tjene store mengder penger på bekostning av resten av oss, når det despreat behøves penger til helsehjelp og sosiale sikkerhetsnett, mener hun.

Kritisk til Bezos' donasjoner til veldedighet

Amazon-grunnleggeren er nå 650 milliarder kroner rikere enn nummer to på listen, Bill Gates. Gates og kona Melinda har gitt mer enn 450 milliarder kroner til veldedighet, og har lovet å donere flere milliarder i kampen mot koronaviruset.

Bezos på sin side har donert 917 millioner kroner til en veldedig organisasjon som skal gi amerikanere som sliter som følge av pandemien mat. Amazon har også pumpet inn 230 millioner kroner i «Amazon Relief Fund» som skal hjelpe varebud og sesongarbeidere som opplever økonomiske problemer.

Bezos har fått kritikk for at de 917 millioner kronene han har donert kun utgjør 0,05 prosent av formuen hans. Han har også gitt drøyt en prosent av formuen sin til en organisasjon i hans navn som skal hjelpe hjemløse og øke kvaliteten på undervisning til barn i lavinntektsfamilier. 56-åringen er også den eneste blant verdens fem rikeste som ikke har signert Gates' og Warren Buffets «Giving Pledge», der de forplikter seg til å gi minst halvparten av formuen sin til veldedighet.

En som på sin side har signert løftet, er Bezos' ekskone MacKenzie Bezos. Bezos måtte gi 25 prosent av sine Amazon-aksjer til ekskona da de skiltes i fjord. MacKenzie er nå verdens 13. rikeste person.