Helt siden konseptbilen Vision iV ble vist frem på bilmessen i Genève, har flere tusen nordmenn stått på liste for å kjøpe Skodas første, helelektriske familie-SUV.

Tidligere i år ble det kjent at bilen skal hete Enyaq og at den først kommer med et tradisjonelt SUV-design, som foreløpig kun er vist i kamuflert utgave.

Den norske Skoda-importøren har stor tro på at nykommeren kan bli en bestselger her hjemme i årene som kommer.

Nå bekrefter de også datoen for den store verdenspremieren av bilen.

1. september

Nye Skoda Enyaq avdukes nemlig på hjemmebane i Praha tirsdag 1. september.

– Det er en stor glede å endelig kunne dele Enyaq får sin verdenspremiere 1. september. Like gledelig er at vi samtidig åpner for salg, sier Thomas Meiner, Direktør for Skoda Norge i Harald A. Møller.

Verdenspremieren er ikke overraskende lagt til Praha, metropolen ved Skodas hovedsete og fødeby Mlada Boleslav. Det tsjekkiske bilmerket feirer 125-årsjubileum i år, og lanseringen av Enyaq representerer en milepæl for det tradisjonsrike merket.

– Det at verdenspremierer legges til Praha og i forbindelse med 125-årsjubileet er en tydelig indikator på hvilken betydning denne bilen har, og i hvilken retning Skoda beveger seg – både når det gjelder teknologi og design. Dette er bare starten på en elektrisk offensiv, sier Meiner.

Bilen blir tilgjengelig med tre ulike batteripakker: 55, 62 og 82 kWt (brutto).

Ordrenummer ikke en plass i køen

Samme dagen som Skoda Enyaq vises for første gang, åpnes det også opp for bestilling for de norske kundene. Flere tusen nordmenn har forhåndsbestilt bilen, og de første i køen får muligheten til å bestille bilen sin allerede 1. september.

– Det er mange som har ventet på dette, så det naturligvis veldig gøy at vi kan åpne for bestillinger samme dagen som bilen har verdenspremiere. Mange har gledet seg og vært tålmodige, det er vi takknemlige for, sier Meiner.

Slik ser konseptet ut – og vi kan bekrefte at fronten på den ferdige produksjonsmodellen blir temmelig lik. Etter hvert kommer Enyaq også som coupé.

Ordningen blir slik at kundene får bestille bilen i henhold til kønummeret sitt. Kø-nummeret gir kundene en fordel med tanke på når de får bestille bilen, men leveringstiden kan variere og avgjøres som alltid av utstyrsnivå, farge og interiørvalg, batteripakke og annet tilvalgsutstyr.

Det betyr at selv om man bestiller bilen først, så betyr det ikke nødvendigvis at man får den først.

– Vi ønsker å være tydelige her. Kø-nummeret ditt gir deg et fortrinn med tanke på når du får bestille bilen, ikke med tanke på når den leveres. Leveringstiden avgjøres av flere faktorer, som blant annet utstyr, batteripakke, farge og interiørkombinasjoner. Slik er det for alle biler som bestilles, uavhengig av merke og modell, men det får gjerne ekstra oppmerksomhet når det er lang reservasjonsliste med kønummer. Har du et lavt kønummer, er allikevel sjansen stor for at du får bilen tidlig, sier Meiner.

Broom-Mats kjører Enyaq i Irland tidligere i år.

Utsatt til 2021

Etter verdenspremieren og salgsstarten i høst, forventes de første kundebilene å komme til Norge i starten av 2021.



Dermed er bilen utsatt noen måneder i forhold til opprinnelig plan. Tidligere ventet Skoda at de første bilene skulle være på plass i Norge i november i år.



Som en liten "trøst" jobber Skoda Norge med et opplegg for at norske kunder, som én av de aller første i verden, skal få se nyheten på nært hold allerede i høst.



– Dette kan bli veldig gøy, og er noe vi jobber iherdig for å få til. Med den interessen som er vist for Enyaq helt siden konseptstadiet, har vi et sterkt ønske om å få til noe ekstra spesielt for alle de som venter på bilen. Vi fikk konseptbilen Vision iV til Arendalsuka i allerede 2018, så ingenting er umulig. Foreløpig kan vi ikke si mer, men jeg tror det blir en spennende høst hvor mange har mye å glede seg til, avslutter Skoda-direktøren.

Skoda Enyaq ENYAQ iV 50: 55 kWt (netto: 52 kWt), 109 kW, bakhjulsdrift og rekkevidde opp til 340 km.

ENYAQ iV 60: 62 kWt (netto: 58 kWt), bakhjulsdrift og rekkevidde opptil 390 km.

ENYAQ iV 80: 82 kWt (netto: 77 kWt), 150kW, bakhjulsdrift og rekkevidde opptil 500 km.

ENYAQ iV 80X: 82 kWt (netto: 77 kWt), 195kW, to motorer, firehjulsdrift og rekkevidde opptil 460 km.

ENYAQ iV vRS: 82 kWt (netto: 77 kWt), 225kW, to motorer, firehjulsdrift og rekkevidde opptil 460 km, 0-100 på 6,2 sekunder, toppfart: 180 km/t

