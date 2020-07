Bilfører hadde datteren (10) usikret på en kjøkkenstol: – Det er helt galskap

Tirsdag kveld gjennomførte Statens vegvesenet en rutinemessig kontroll i Hemsedal.

– Vi stoppet en varebil i en busslomme. Da vi kikket inn i førerhuset, så vi at det satt en unge på en vanlig kjøkkenstol mellom setene, sier Børresen, som er leder i utekontroll Øst.

Varebilen hadde opprinnelig hatt tre seter foran, men midtsetet var blitt fjernet og erstattet med en hvit kjøkkenstol. Den var løst plassert på gulvet, og oppå den satt bilførerens ti år gamle datter usikret.

I passasjersetet satt en jevnaldrene som var sikret på vanlig måte i godkjente seter. Også personen bak rattet var tilstrekkelig sikret, bare ikke jenta.

– Vi anså at dette var såpass alvorlig at vi bestemte oss for å kontakte politiet, sier utekontroll-lederen.

Det var Drammens Tidende som omtalte saken først.

– Det groveste

– Dette er det groveste jeg har sett på lenge. Det er faktisk helt galskap, sier Henning Ø. Johansen.

Han jobber som trafikk-koordinator i Sør-Øst politidistrikt og reagerer kraftig på hendelsen.

– Det er fører sitt ansvar at barn i bilen blir sikret på forsvarlig måte, og dette viser fullstendig mangel på god vurderingsevne. Sånn gjør vi ikke med barne våre, sier Johansen.

Han poengterer også at bilen bare er registrert for to passasjerer. Politiet tok førerkortbeslag på stedet.

– Så blir det opp til politijuristen å vurdere lengde og størrelse på boten, sier han.

Fare for personskade

Martin Børresen i Statens vegvesen kan ikke understreke nok hvor viktig det er at personer er forsvarlig sikret under bilkjøring.

– Det holder med en kraftig oppbremsning, så vil vedkommende havne i dashbordet. Da er det stor sannsynlighet for personskade, sier han og fortsetter:

– Vi gjorde nok et godt stykke trafikksikkerhetsarbeid da vi fikk ordnet dette forholdet, sier Børresen.

– Det kjæreste vi har

Ifølge Trygg Trafikk har sikring av barn i bil har hatt en enorm utvikling de siste 50 årene. I 1969 omkom 103 barn i trafikken i Norge, mens i 2019 omkom det ingen barn. Likevel er det fortsatt tilfeller der de ser at barn ikke sikres godt nok.

– Det har vært mye fokus på å sikre de minste barna riktig, men vi ser dessverre at man for ofte tar litt for lett på sikring av litt større barn. På våre tellinger kommer vi over tilfeller hvor barn ikke er sikret i det hele tatt, og det hører kun hjemme i forhistorisk tid, sier Christoffer Solstad Steen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

– Barna er kanskje det kjæreste vi har, så sørg for at de alltid er sikret best mulig, legger han til.

Ifølge Trygg Trafikk viser statistikken at tre av ti barn under fire år fortsatt ikke sikres godt nok.

– Kjør trygt i sommer

Martin Børresen i Statens Vegvesen forteller at det er sjeldent at de ser tilfeller som dette.

– Heldigvis er det ikke ofte vi ser slik, men vi ser stadig vekk at personer kjører uten sikkerhetsbelte eller med tunge gjenstander usikret, sier han.

Statens vegvesen kjører i disse dager derfor en kampanje som oppfordrer til å kjøre trygt i sommertrafikken.

– Det er mange som er på veien denne sommeren, så da er det viktig å være oppmerksom. Bruk bilbelte, la mobiltelefonen ligge og alltid sikre last og personer, sier han.

Han får støtte at trafikk-kordinatoren i Sør-Øst politidistrikt.

– Det ruller inn trafikkuhell i juli, så vi er heldige som ikke har hatt de store, tunge uhellene ennå. Mange av ulykkene er unødvendige, så hvis vi tar det med ro og hjelper hverandre, så blir det plass til alle, sier Henning Ø. Johansen.