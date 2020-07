Onsdag markeres det at det er ni år siden terrorangrepet mot Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011.

– Å markere denne dagen er alltid tungt, men ordene kan hjelpe et stykke på vei, sa statsminister Erna Solberg i sin tale ved Regjeringskvartalet onsdag morgen.

I sin tale sa Solberg at vi hver dag må kjempe for verdiene som 22.juli-terroristen ønsket å ramme.

– Vi gjentar ordene «aldri mer» for å minne oss selv på løftet vi ga: At vi hver dag skal kjempe for de verdiene terroristen ville ramme. 22. juli minner oss om at liv kan stå i fare når hatet får stå uimotsagt, understreket hun i talen, der hun også viste til angrepet i fjor der høyreekstreme Philip Manshaus drepte sin stesøster og gikk til angrep på en moské, sa hun.

– Bekymret

Til TV 2 sier statsministeren at dagens hovedbudskap er at ord har en betydning, og at det å bruke ord som «landssvikere» og «forrædere», er med på å legitimere vold.

– Derfor er det så viktig at vi snakker imot, at vi tar til orde mot hatytringer og mot stemplingen av andre. Hvis man er enig eller uenig politisk, så er ikke det å karakterisere andre folk som for eksempel landsforrædere, riktig. Det er triggerord for å få folk til å mene at det er rettferdig å gjøre noe med landsforrædere, sier hun.

– Er du bekymret?

– Ja, jeg er bekymret. Jeg er bekymret for tiltrekningskraften en del sosiale medier har, og da snakker vi om lukkede områder som er vanskelige å følge med på. Vi ser hvor vanskelig det er for politiet å følge med på den typen områder – selv om de gjør det, sier hun, og fortsetter:

– Det vi ser etter Manshaus-saken og evalueringen som nå er gjort, er at vi er nødt til å ha en diskusjon om hvor mye PST skal ha lov til å samle av opplysninger. Vi har vært veldig begrensningsorienterte på hva PST skal få lov til å samle inn om folk fordi vi skal ha stor ytringsfrihet i Norge, men det er klart at det også gjør det vanskeligere å følge med.

– Vanskelig tema

Statsministeren mener regjeringen har gjort mye på dette feltet, men sier at det aldri betyr at man har gjort nok.

– Dette er et stort og vanskelig tema. Denne inspirasjonen til høyreekstrem terror, akkurat som jihadismen og terroren på den andre siden har vært, inspireres fra store globale hendelser, sier hun.

Hun trekker blant annet frem terrorangrepet mot moskeen i Christchurch i New Zealand i mars 2019, som en katalysator.

– Derfor betyr det også at vi må jobbe mye mer globalt, sier hun.

– Like vondt hvert år

På grunn av koronaviruset er dagens markering annerledes i forhold til tidligere år. På grunn av smittevernhensyn, er det ingen samling for pårørende og overlevende på Utøya. Det er heller ingen åpen samling foran Regjeringskvartalet.

– Det er annerledes, men det er også like vondt og like vanskelig hvert eneste år. Minnet om at vi på Norges jord, som vi selv tror er et av de fredeligste stedene og som generelt er et av de fredeligste stedene i verden, får et av Europas aller største terroranslag i 2011 med en terrorist som også er født og oppvokst i Norge – og vi har fått et nytt tilfelle, sier statsministeren.

– Det er grunn til at vi også går i oss selv og tenker over hvor gode vi er på å hindre at unge mennesker rekrutteres til ekstremisme, og det er noe av det vi må jobbe hardt med, legger hun til.

MINNEMARKERING: AUF-leder Ina Rangønes Libak, støttegruppens leder Lisbeth Kristine Røyneland og statsminister Erna Solberg under Den nasjonale støttegruppens og AUFs markering i Regjeringskvartalet. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

– Lagt merke til

NATOs generalsekretær Jens Soltenberg var statsminister da terrorangrepet skjedde i 2011. Han har vært på alle minnemarkeringene siden den gang.

– Jeg synes det er fint å være der hvert eneste år. Det er både trist og vondt, men det er også fint å være der, minnes, stoppe opp litt, tenke på det veldig personlige som 22. juli er for alle de som ble berørt på ulike måter og den politiske kampen for det frie tolerante, mangfoldige samfunnet, sier han.

Tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg til stede ved regjeringskvartalet under minnemarkeringen onsdag. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

Til TV 2 forteller NATO-generalen at han når han reiser rundt i verden gjennom sin jobb, over alt møter mennesker som kjenner til 22. juli-angrepet.

– De har respekt for måten nordmenn stod sammen, gikk ut i rosetog og sa at kjærlighet er viktigere enn hat. Det er budskap som folk har lagt merke til over hele verden, sier han.

Nettopp dette er viktig med tanke på å gjøre et oppgjør mot hatet, mener Stoltenberg.

– Man må ikke undervurdere det at vi sier fra, at vi går i tog og at vi slår ned på rasistiske ytringer, når vi ser at noen har holdninger som kan føre til det hatet som førte til drap, sier han, og fortsetter:

– Vi trenger politi, vi trenger gjerder, vi trenger overvåkningskameraer, men det finnes ikke sikringstiltak som kan beskytte oss mot et hvert terrorangrep. Derfor er det å bekjempe de holdningene, de verdiene, ekstremt viktig. Det gjør vi blant annet ved å markere sånn som vi gjorde etter 22. juli.

Viktig å markere

Stoltenerg mener markeringene av 22. juli er viktige for å minnes og hedre de som mistet livet, de som ble hardt skadd og de som mistet sine nærmeste.

– Men det er også viktig fordi vi må sørge for at dette aldri skjer igjen, bekjempe de holdningene, den rasismen, den intoleransen som førte til terrorangrepet 22. juli, sier han.

Stoltenberg sier han er imponert over hvordan det norske folk og folk i hele verden står opp mot rasisme, intoleranse og hat.

– Men dessverre er det også eksempler på at det hatet fortsatt lever og fortsatt fører til at vold brukes og at mennesker drepes. Det så vi i Christchurch i New Zealand, som var inspirert av gjerningsmannen her i Norge. Vi har sett det i Orlando i USA og vi så det i vårt eget land for ett år siden med angrepet på en moské som kunne endt veldig, veldig galt og en ung jente som ble drept på grunn av sin hudfarge. Så at det hatet finnes der ute fortsatt, er det dessverre ingen tvil om, sier han.

– Veldig rørende

Onsdag skal den tidligere statsministeren tilbake til Utøya i forbindelse med minnemarkeringen der.

– Det er veldig rørende og vakkert å være der hvert eneste år. Jeg husker at jeg sa 23. juli ute på Sundvolden, da jeg møtte de som hadde overlevd, at Utøya er mitt ungdomsparadis, som nå var forhandlet til et helvete. Derfor vil Utøya for alltid være en blanding av noe lyst, vakkert og gode minner og noe veldig mørkt og trist og brutalt for meg. Den dobbeltheten vil Utøya alltid ha med seg fordi den bærer med seg begge deler, sier han, og legger til:

– Jeg har utrolig mange gode minner derfra. Jeg tenker på hvor fint det er at Utøya har vært et sted der folk med ulik bakgrunn fra forskjellige steder i landet, med forskjellig hudfarge og forskjellig religion, har vært sammen og har lært å leve sammen. Utøya er det fellesskapet og mangfoldet vi ønsker å stå for, ikke minst på en dag som i dag.