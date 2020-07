Kanye West: – Jeg har prøvd å skille meg

4. juli annonserte Kanye West at han skal stille som presidentkandidat i USA. Siden den gang har han skapt en rekke overskrifter med kontroversielle utspill, men det toppet seg denne uken da han skrev en haug av Twitter-meldinger – noen med alvorlige beskyldninger, andre som ikke lot seg tolke.

Rapperen har tidligere vært åpen om å ha bipolar lidelse, og mange knytter derfor meldingene opp mot en manisk episode.

Mental lidelse

Han har senere slettet mange av Twitter-meldingene, der han blant annet kom med stikk til kona, Kim Kardashian (39), og hennes familie. På et tidspunkt skrev han blant annet at kona og Kris Jenner skal ha prøvd «å låse ham inne».

– Kim prøvde å fly til Wyoming med en lege for å låse meg inne, som på filmen «Get Out», fordi jeg gråt om å redde datteren min i går, han skriver videre at den nevnte filmen handler om ham.

Det siste døgnet har han også sagt at han ønsket å skille seg fra kona.

– Jeg har prøvd å skille meg siden Kim møtte Meek på Waldorf-hotellet i forbindelse med fengselsreformen, skriver han i en melding. «Meek» er forøvrig rapperen Meek Mill.

Etter at disse Twitter-meldingene fikk oppmerksomhet over hele verden, har flere verdensstjerner, som «Glee»-skuespilleren Kevin McHale, sangeren «Halsey» og nå senest Jamie Lynn Spears, skrevet at man må respektere de som har mentale problemer eller perioder med psykiske utfordringer.

– Håper de ikke føler skam

«Halsey», hvis egentlige navn er Ashley Nicolette Frangipane, skrev følgende på Twitter etter West sitt utbrudd:

– Ingen vitser akkurat nå. Jeg har viet karrieren min til å tilby utdanning og innsikt om bipolar lidelse, og jeg blir opprørt av det jeg ser.

– Personlige meninger om noen eller ikke, en manisk episode er ikke en vits. Hvis du ikke kan tilby forståelse eller sympati, kan du tilby din stillhet.

– Mange mennesker du kjenner har sannsynligvis bipolar lidelse, og du er ikke klar over det. Å benytte denne anledningen til å komme med støtende bemerkninger og sverte folk med psykiske sykdommer er virkelig ikke veien å gå … Dette er den eksakte triggeren som får folk til å tie om det.

Jamie Lynn Spears synes at «Halsey» traff spikeren på hodet med disse uttalelsene, og postet en skjermdump av «Halsey» sine kloke ord om bipolar lidelse. Deretter skrev hun:

– Hvis du har en psykisk sykdom eller bryr deg om noen med psykiske lidelser, vet du hvor viktig det er å respektere situasjonen med personvern for personen og familien som prøver å beskytte sine kjære, uansett hvordan det kan se ut offentlig, og som publikum må vi lære å gjøre det samme.

– Jeg håper at mennesker som har psykiske lidelser ikke føler skam for dette. Du er ikke alene, og du er elsket. Jeg sender all min kjærlighet og bønner til dere alle.

I kommentarfeltet skriver en person: «Hva med søsteren din og hennes ÅPENBARE psykiske sykdom? Hvorfor snakker du ikke om det?».

Støtter storesøster

Personen referer muligens til Britney Spears (38) sin svært omtalte episode i 2007, hvor hun barberte hodet. I tiden før og etter skapte hun store overskrifter på grunn av vill festing og innleggelser på rehabliteringssentere.

Hun har også vært på psykiatrisk avdeling, og de siste to årene har #FreeBritney-bevegelsen fått mye oppmerksomhet, etter at hun har beskyldt faren for tvangsinnleggelse og tvungen medisinering.

Det har med andre ord vært mange skandaler rundt Britney Spears, men lillesøsteren ønsker ikke å kommentere dette. Hun slår heller tilbake mot personen som kommenterte Instagram-innlegget, og skriver:

– Du har ingen rett til å anta noe om søsteren min, og jeg har INGEN rett til å snakke om hennes helse og personlige forhold. Hun er en sterk, «badass», ustoppelig kvinne, og det er det eneste som er ÅPENBART.