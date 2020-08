Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Vi har en Fiat 500 som har stått stille siden mars (Den ble avskiltet da kona ble permittert). Den har vært startet en gang i mellomtiden. Da startet den greit. Nå vil den ikke starte. Den lager lyd, og det lyser i "dæsjen", så det er i hvert fall litt strøm på den.

Hva tror du, Benny? Hva gjør jeg?

Benny svarer:

Heisann! Dette høres definitivt ut som et strøm-problem.

Det er jo slik på moderne biler at de trekker litt strøm, for å holde liv i elektronikken – og dermed seg selv, selv om de ikke er i bruk. Det er ikke mye det er snakk om, men over tid kan dette tappe ned batterispenningen og du får ikke start.

Det at det lyser i dashbordet tyder på at batteriet ikke er helt flatt, men startmotoren trekker mye, så jeg antar at spenningen på batteriet er for lav. Derfor får dere ikke startet bilen.

Nå vet ikke jeg hvor gammel den aktuelle Fiaten er, men over noen år så svekkes også batteriet. Normal levetid er fra rundt 4 - og oppover til rundt 6-7 år. Om bilen har gått mye småkjøring i vinter før den ble avskiltet, er det jo ikke sikkert at det var helt fulladet da den ble parkert heller.

Så det er nok flere ting som sammen har skapt startproblemene.

Løsningen på dette kan være flere. Som nødhjelp er det å få starthjelp med godkjente kabler med overspenningsvern. Batteriet bør nok uansett lades opp. Dette gjør man enkelt med en hjemmelader. Det må du gjøre så fort som mulig etter at du har fått liv i bilen igjen. I verste fall må batteriet skiftes.

I samme slengen bør både utlading og at dynamoen lader godt nok sjekkes, slik for sikkerhets skyld. Begynner batteriet å bli svekket, er det kanskje like greit å bytte det nå, før en ny høst og vinter med kalde morgener kommer.

Dette er heldigvis hverken noen stor eller kostbar jobb. Et verksted fikser nok dette for deg mens du venter, om det skulle bli aktuelt. Så dette ordener seg uansett!

Lykke til videre med Fiaten!

