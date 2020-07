En mann skal ha blitt ranet for mobiltelefon og penger.

Politiet i Sør-Øst fikk melding om et knivran i Horten klokken 03.53 natt til onsdag.

En mann forklarte da at han var blitt ranet med kniv av to menn, og at de fikk med seg penger og mobiltelefonen hans.

Mannen, som er i 20-årene, ble skadd i armen under hendelsen, og ble sendt til sykehus.

Gjerningspersonene er foreløpig ikke tatt.