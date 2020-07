14 skutt i begravelse i Chicago

Skuddene ble avfyrt mot personer som var til stede i en begravelse i Gresham i South Side i Chicago ved 18.30-tiden tirsdag, opplyste politiførstebetjent Eric Carter på åstedet natt til onsdag, norsk tid.

Skuddene kom fra et svart kjøretøy som deretter raskt kjørte fra stedet. Personer som var til stede i begravelsen skjøt tilbake mot kjøretøyet, legger Carter til.

Begravelsen fant sted ved et begravelsesbyrå i byen.

Pågrepet

Kort tid etter krasjet kjøretøyet og de som satt i bilen, tok beina fatt. En person er pågrepet.

De 14 som ble skutt, ble sendt til fem ulike sykehus. Tilstanden er alvorlig eller kritisk for flesteparten av dem, ifølge brannvesenets talsmann Larry Langford.

Ukjent motiv

Carter opplyser at det ble funnet 60 patronhylser på åstedet. Antall personer som deltok i skytingen er så langt ikke klarlagt, legger han til.

Politiet har ikke opplyst hva motivet kan ha vært.

Arnita Geder og Kenneth Hughes bor like i nærheten, og hørte skudd mens de satt og så på TV.

– Vi gikk ut, og det var mennesker som var skutt over alt rundt oss. Vi trodde det var krig der ute, sier de til nyhetsbyrået AP.

Borgermester Lori Lightfoot er rystet over hendelsen.

– Når en person tar til våpen, lider vi som by. Vi kan ikke ha det sånn. Det er for mange våpen på gatene og for mange som aldri bør ha våpen, har det, sier Lightfoot, og lover at de ansvarlige skal bli tatt og stilt for retten.

