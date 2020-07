Trump med første koronabriefing på nær tre måneder

Mandag kom nyheten om at Trump aktet å holde sin første koronavirusoppdatering siden 27. april.

– Vi hadde veldig suksessfulle oppdateringer, fortalte USAs president Donald Trump mandag, da han lanserte planene om å gjenoppta koronaoppdateringene han holdt nærmest daglig i begynnelsen av koronautbruddet i landet.

– Jeg gjorde dem, masse folk så på, rekordtall for kabel-tv, tv – det har ikke vært noe som det før, fortsatte han.

Ifølge nyhetsbyrået AP avsluttet Trump oppdateringene som følge av at de utviklet seg til å bli en politisk kostbar affære for ham.

Under tirsdagens oppdatering var det i forkant ventet at Det hvite hus' egne smitteverneksperter Anthony Fauci og Deborah Blix, som vanligvis kom med oppdateringer under hans tidligere briefinger, ikke ville dele scene med Trump tirsdag. Det gjorde heller ikke. Fauci uttalte til radiokanalen NPR at han ikke hadde hørt noe fra Det Hvite hus tirsdag morgen.

Kritikk fra sine egne

Ifølge ABC News har mange av presidentens egne støttespillere og partifeller sett på oppdateringene med stor ergrelse. Nyhetskanalen har listet opp en rekke oppdateringer der presidenten møtte kraftig mottbør i etterkant, og nevner blant annet:

Da Trump i april foreslo å bruke lys og blekemiddel som kur mot viruset. Presidenten, som en uke etter satte koronaoppdateringene på pause, har i etterkant hevdet han var sarkastisk. Partifelle og Maryland-guvernør Larry Hogan var blant kritikerne den gang.

Trumps skryt av en da ikke uttestet malariamedisin mot viruset møtte kritikk fra presidentens smittevernsekspert Anthony Fauci.

Presidentens angrep på demokratiske guvernører i hardt rammede delstater, som fikk kritikk fra Michigan-republikaneren Paul Mitchell, ifølge avisa New York Times.

«Oppdateringene er gått litt av skaftet», lød det fra den republikanske senatoren Shelley Moore i etterkant av at Trump omtalte virustesting oppskrytt. Senatoren rådet presidenten til å høre på sine egne eksperter.

Senator Lindsey Graham, som til vanlig er blant Trumps ivrigste støttespillere, oppfordret presidenten til å holde oppdateringene sjeldnere i etterkant av at Det hvite hus kom med nye prognoser for hvor mange som ville dø av viruset.

– Vi skal seire over viruset

Da Trump åpnet for spørsmål etter innledningen sin tirsdag, som ikke inneholdt særlig med kontroversielle uttalelser, stilte en reporter spørsmål om hvorfor presidenten hadde endret både syn og væremåte den siste tiden.

– Det vil bli verre før det blir bedre. Det er ikke noe jeg liker å si, men det er slik det er, var blant uttalelsene presidenten kom med.

Den siste tiden har presidenten også snudd i synet på å bruke munnbind , og han viste frem munnbindet han selv hadde liggende i høyrelomma si under oppdateringen, selv om han ikke benyttet den.

– Jeg bruker den når det er nødvendig, sier Trump.

Og han hadde en klar oppfordring til folket:

– Vi ber alle, når du ikke kan holde avstand, om å bruke munnbind. Skaff deg et munnbind. Uansett om du liker det eller ei, de har en effekt, lyder det fra presidenten.

Noen av oppdateringene han holdt i starten av koronautbruddet strakk seg over flere timer. Tirsdagens oppdatering var langt kortere.

Takket helsearbeidere

Under innledningen sin hedret presidenten både helsearbeidere og lovet å beskytte de som er i risikogruppen.

– Vi sørger over alle livene som er tapt, og vi lover dem å utvikle en vaksine. Vi skal seire over viruset, uttalte Trump i starten av oppdateringen.

Samtidig opplyste han om at Det hvite hus jobber natt og dag sammen med Kongressen for å få ferdig neste økonomiske krisepakke.

– Vi må beskytte jobbene våre, skolene våre og familiene våre, sier Trump.

Sent tirsdag kveld har landet registrert over 3,8 millioner smittetilfeller og over 141.000 dødsfall, ifølge oversikten til Johns Hopkins University.

– Jeg vil takke alle våre flinke sykepleiere, leger og arbeidere som jobber på fronten i kampen mot viruset. De er modige. Vi vet hvem som er i risikogruppen, og vi skal beskytte dem, sier presidenten.