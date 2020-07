Preikestolen vil bli stengt onsdag morgen

Det populære turistmålet var stengt i flere timer tirsdag kveld, og vil bli stengt deler av onsdagen,.

Bakgrunnen for stengningen er at politiet og redningsmannskaper jobber med å hente ut en død person fra området. Vedkommende er ikke identifisert. Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt.

På grunn av vanskelige forhold i området har det ikke lyktes redningsmannskaper å hente ut mannen, og jobben vil fortsette onsdag morgen.

– Vi håper å stenge området av i morgen tidlig, og vil ta en beslutning snart, sier operasjonsleder Helene Strand til TV 2 tirsdag kveld.

Klokka 23.53 tirsdag kveld opplyser politiet om at de vil stenge platået på Preikestolen på morgenparten til aksjonen er gjennomført.

– Aksjonen kan ta tid, da det er vanskelig å komme frem til avdøde, skriver politiet på Twitter.