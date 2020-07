Wigan er i fritt fall: – Eierne har aldri vært i byen

Wigan Athletic rykket ned til League One etter at klubben ble trukket tolv poeng i Championship.

29. mai 2020 er en dato som vil gå inn i Wigan Athletics historiebøker med alt annet enn gullskrift. Da fikk klubben nye eiere fra Hong Kong.

Det ble starten på et mareritt for klubben.

Som følge av underinvestering fra de nye eierne, Next Leader Fund, satt de klubben under administrasjon. Wigan riskerer nå konkurs. De økonomiske problemene medførte også at English Football League (EFL) vil trekke tolv av Wigans poeng i Championship etter sesongslutt.

Etter 46 kamper endte Wigan på 13. plass på tabellen med 59 poeng. Med 1-1 mot Fulham i siste kamp, og med tolv minuspoeng, endte klubben under streken på 23. plass, to poeng unna sikker plass.

Wigan har allerede anket poengstraffen til en uavhengig instans. Det betyr at EFLs avgjørelse kan bli annullert. Med andre ord, tabellen etter 46 runder er nødvendigvis ikke slik den blir. Det er foreløpig uvisst når en avgjørelse vil bli tatt.

– Eierne har aldri vært i Wigan

Dette er årsaken til Wigans problemer: Den tidligere Premier League-klubben måtte få inn rundt 70 millioner kroner for å dekke underskudd og utgifter i mai, juni og juli, noe som var årsaken til eierbyttet. Disse pengene har ikke klubben mottatt fra sine eiere, Next Leader Fund, som kjøpte klubben for rundt 450 millioner i slutten av mai.

Mike Minay, journalist i BBC Radio Manchester, er tett på situasjonen og ekspert på fotballklubbene i nord-vest England. Han beskriver situasjonen som absurd og trist.

– Det vi vet er at eierne aldri har vært i Wigan. Det store spørsmålet er hvorfor man vil kjøpe en klubb for så mye penger for så å ikke investere i den, sier Minay til TV 2.

EKSPERT: Mike Minay følger Wigan-situasjonen tett. Foto: Privat

Før Next Leader Fund tok over klubben, var Wigan eid av International Entertainment Corporation, også fra Hong Kong. Selskapet, som tok over i november 2018, virker å være linket til de nye eierne.

Gerald Kresner, som jobbet med Leeds-etterforskningen i 2004, etterforsker nå selskapets motiver bak kjøpet og mangelen på investerign i Wigan.

Fortsatt håp

Siden det ble annonsert at Wigan ble satt under administrasjon har klubben jobbet på spreng for å finne nye kjøpere.

Wigans ansatte har heller ikke fått kontakt med eierne i Hong Kong de siste ukene. Mangel på inntekt i koronapausen har også hatt innvirkning på de blå og hvites økonomiske situasjon. Flere av klubbens ansatte har mistet jobbene sine og nedrykk vil bety ytterligere problemer.

Usikkerheten rundt klubbens fremtid, om den vil være i Championship og League One, og kommunikasjonsproblemene med de nåværende eierne har gjort jobben med å finne nye eiere vanskelig, forklarer Minay.

Likevel, samme dag som skjebnekampen mot Fulham, informerte klubben om at de har funnet nye eiere som er klare til å ta over, men at papirarbeid gjenstår.

– Det er fortsatt håp for Wigan. Flere som har mistet jobbene sine har jobbet gratis for å få dette til, sier Minay og legger til:

– Klubben betyr enormt masse i lokalsamfunnet. Det er først og fremst for dem det er viktig at klubben reddes. Det er helt avgjørende at klubben får inn nye eiere.

På banen har klubben også gjort det de kan for å overleve. Laget lå to poeng over nedrykksstreken før koronapausen, men har vært i kanonform og sikret seg ti poengs forsprang ned til nedrykk før siste runde i Championship. Deriblant slo de nedrykksrival Hull 8-0.

Stolt historie

CUPGULL: Dave Whelan med FA-cup-pokalen i 2013. Foto: Ian Kington

Før Hong Kong-bedriftene tok over klubben hadde Dave Whelan og familien eid Wigan siden 1995. Med Whelan som eier rykket klubben opp til Premier League og vant FA-cup-finalen i 2013 mot Manchester City.

De siste årene gikk klubben med et årlig underskudd på rundt 70 millioner. Da solgte familien seg ut.

– Whelan hadde en businessmodell som fungerte i mange år, men han hadde også kjærlighet for klubben og kunne ikke drive klubben fornuftig lenger, sier Minay.