Drømmetreff senket Arsenal - nå er Aston Villa over streken

Trézéguets halvvolley sikret seier og tre potensielt livsviktige poeng for Aston Villa, som kjemper for å holde plassen i Premier League.

Aston Villa 1-0 Arsenal

Se Trézéguets drømmetreff og kampsammendraget øverst!

Aston Villa kjemper med nebb og klør for å overleve i Premier League, mens Arsenal gjør det de kan for å sikre spill i Europa League neste sesong.

Med Watfords 0-4-tap mot Manchester City tidligere tirsdag kveld, hadde Villa muligheten til å klatre over streken før siste runde med seier over The Gunners.

Den muligheten tok de godt vare på.

Trézéguet-kanon

Arsenal, da de skal spille FA-cup-finale mot Chelsea, vil sikre plass i Europa League neste sesong om de skulle ende på 7. plass i Premier League.

The Gunners lå før kampen i Birmingham på 10. plass, mens Villa lå under streken på 18. plass før avspark. Lite tydet dog på at det var åtte plasser mellom lagene da kampen kom i gang.

For det var hjemmelaget som tok ledelsen i det 27. minuttet. En stussetter corner fra Tyrone Mings spratt utover i feltet og i retning Trézéguet. På halvvolley dunket egypteren ballen i mål til stor jubel fra Villa-spillerne.

– Er det scoringen som skal holde Villa i Premier League, kommenterte Kasper Wikestad retorisk.

– Det er et skudd som kan være verdt hundrevis av million av kroner! Fortjent ledelse til Villa, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i pausepraten.

Reprisene viste at Pierre-Emerick Aubameyang begynte å flire før av noe Mings sa før midtstopperen stusset ballen videre. Vitsefinten fungerte, og Villa gikk til pause med 1-0-ledelse.

Sjansebonanza

Over i andreomgang var det bortelaget som presset på. Etter en time var spilt kom Pierre-Emerick Aubameyang på et løp langs venstresiden, men la svakt inn bak Eddie Nketiah i Villa-boksen.

Gjestene fortsatte å sette trykk på hjemmelaget, og kvarteret før slutt tok kampen fullstendig av. I løpet av fire minutter ble tre store sjanser misbrukt.

Jack Grealish sendte først innbytter Kienan Davis alene med keeper, men angriperen sleivet avslutningen utenfor mål.

Så svarte nesten Arsenal på samme vis som Villa scoret. Nketiah headet ballen i stolpen og Villa-keeper Pepe Reina, som startet foran Ørjan Håskjold Nyland, fumlet nesten ballen i mål.

– Det er ikke snakk om mer enn millimetere som skiller ledelse og 1-1, kommenterte Wikestad.

Deretter var John McGinn frempå og banket til fra utsiden av 16-meteren. Emiliano Martinez slo ballen vekk.

Da sjansene ble misbrukt, ble det heller ikke flere mål på Villa Park, og hjemmelagt tok alle tre poengene.

– Det var fortjent. Vi gjør alt rett i dag utenom å score én gang til. Men vi tar en 1-0-seier mot et så bra lag som Arsenal. Det er et kjemperesultat for oss. Vi skal gi alt i siste runde, sier Grealish til engelsk TV.

Villas nummer 10 har vært en ettertraktet mann de siste månedene og vært ryktet til flere klubber. På spørsmål om dette var hans siste hjemmekamp på Villa Park, svarer han:

– Jeg vet ikke. Jeg har ett mål, og det er å holde klubben i Premier League.

Nedrykksstriden i Premier League 17. Aston Villa (37 kamper spilt, 34 poeng, målforskjell: -26) 18. Watford (37 kamper spilt, 34 poeng, målforskjell: - 27) 19. Bournemouth (37 kamper spilt, 31 poeng, målforskjell: -27) 20. Norwich (37 kamper spilt, 21 poeng, målforskjell: -44)

Dette betyr resultatet

Dermed har Aston Villa alt i egne hender før siste kamp. Der møter de West Ham borte, mens Watford og Bournemouth møter henholdsvis Arsenal og Everton i siste runde.

– Villa ser best ut av de tre lagene som er nede der, konkluderte Hangeland i studio etter kampen.

Arsenal er fortsatt på 10. plass i Premier League og må vinne FA-cupen for å spille Europa League neste sesong. Mikel Artetas menn kan best bli nummer åtte.

NB: Resultatet betyr også at West Ham er sikret en ny sesong i Premier League før de skal spille mot Manchester United på Old Trafford onsdag kveld. Den kampen ser du på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo.