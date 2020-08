Derfor stjeles det nesten ingen biler lenger

For bare et par tiår siden var tyveri av biler et omfattende problem. Så sent som i 2000 ble det stjålet hele 16.115 biler her i landet. I 2019 var dette redusert til 2.790 biler. Den kraftige nedgangen skyldes at startsperren kom og gjorde det til en nesten umulig oppgave å stjele en bil.

Dette systemet dukket opp i de første bilmodellene litt før midten av 1990-tallet, og allerede fra rundt 1997 begynte det å bli mer og mer vanlig med startsperre også i "vanlige" biler.

Senere har antall tyverier av biler sunket som en stein, ned til dagens nivå.

– Uten originalnøkkelen er det nærmest umulig å starte en bil. Dette har en del tyver forstått, og på ulikt vis har de klart å få fatt i originalnøkkelen som de bruker til å stjele bilen. En stor andel av de bilene som stjeles nå, stjeles ved bruk av original nøkkel, fastslår kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige overfor Broom.

Han forteller at nøkkeltyveri skjer på mange forskjellige måter.

Sikker oppbevaring

– I mange tilfeller skjer dette fordi bileier ikke er påpasselig nok. Det er viktig å huske at en bilnøkkel er nøkkelen til store verdier, og den bør derfor tas ekstra godt vare på, sier han.

– Det er ikke uvanlig at nøkkelen stjeles i eget hjem, eller at både nøkkel og bil stjeles hos bilforhandler. I begge tilfeller handler det mye om sikker oppbevaring av bilnøkkelen. Det hender også at bileier legger nøkkelen for eksempel oppå et hjul mens han er ute på en joggetur – eller fordi noen skal låne bilen.

Stjeles på fest

– En klassiker er å la bilen stå og gå på tomgang, mens man selv leverer i barnehage, skal innom en kiosk eller en butikk. Like velkjent er varianten med prøvekjøring av bil, der hverken kjøper eller bil kommer tilbake. I ekstreme tilfeller har vi også sett at profesjonelle tyver har klart å kopiere startsperren og dermed har kunnet stjele bilen, forteller Arne Voll.

Han legger til at bilnøkkelen kan være utsatt også i forskjellige sosiale sammenhenger:

– Ja, vi har sett tilfeller av at bilnøkler blir stjålet på fest. Dette kan skje på flere måter, for eksempel ved at en festdeltaker lar nøkkelen ligge synlig, eller har den i lomma på en jakke som henger over stolryggen. Noen ganger skjer det også ved at nøkkelen blir lagt igjen for å hente bilen dagen etter. Så tar noen «venner» på festen bilen, ofte ruspåvirket, og kjører for å ha det moro.

Da biltyvene herjet som vest, dukket det opp mange måter å beskytte bilen sin på. Denne var enkel - men ofte effektiv. Foto: Shutterstock

Grov uaktsomhet

– Det er heller ikke noe ukjent fenomen at bilnøkler stjeles fra sekk, bag eller yttertøy som henger på en knagg på et treningssenter. I noen av disse tilfellene kan vi hevde grov uaktsomhet eller brudd på sikkerhetsforskrifter for eier eller forsikringstaker, noe som vil medføre avkortning av erstatning. Dette gjelder ikke alle tilfeller, men slike saker vurderes i hvert enkelt tilfelle, sier Voll.

– Hva skjer dersom en bil stjeles mens den står på tomgang med nøkkelen i?

– Dersom man lar bilen stå på tomgang uten å låse den, kan dette bli en kostbar opplevelse. Slikt skjer dessuten oftere enn man skulle tro, ikke minst på vinteren, for å holde bilen varm.

– Veldig viktig at bilnøkkelen oppbevares trygt, understreker Arne Voll i Gjensidige. Foto: Gjensidige

Kraftig avkortning

– Et slikt scenario er en ren invitasjon til uærlige sjeler som er på jakt etter et fremkomstmiddel, og dette er noe tyvene er svært klar over – og bevisst ser etter. Hvert eneste år opplever Gjensidige at flere titalls kunder får stjålet bilen sin på denne måten.

– Forlater man en bil på tomgang uten tilsyn, er dette et brudd på sikkerhetsforskriftene. Disse sier at bilen skal være lukket og låst når den forlates, og at nøkkelen ikke skal oppbevares i eller på kjøretøyet. Nøklene skal enkelt og greit oppbevares slik at uvedkommende ikke kan få tak i dem. Blir bilen stjålet på denne måten, kan man i verste fall vente seg en kraftig avkortning. I tillegg er det selvfølgelig viktig å tenke på miljøet, og vi oppfordrer innstendig alle til å tenke seg godt om neste gang de vurderer å la bilen bli stående med motoren i gang, slutter Arne Voll.

