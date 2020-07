Jordy ble vitne til at kompisen Jostein braste nedover mot den bratte fjellsida da de var på tur til Børtind nær Bodø. Nå kommer kompisene med en advarsel.

30. juli i fjor skjedde det en svært skummel ulykke da de fjellvante kompisene Jostein (23) og Jordy (23) var på fjelltur opp til toppen av Børtind nær Bodø.

– Jeg hadde besøk av Jordy i Bodø, og hadde lyst til at vi skulle dra på en fjelltur. Vi lånte bilen og kjørte til Børelva, og begynte å gå opp mot Børtind, sier 23-åringen til TV 2 tirsdag kveld.

Kompisene har ikke lyst til å stå fram med etternavn.

Jostein forteller at det var fint vær den dagen, og at de følte at det var trygt å gå i fjellet der. Jordy filmet dem da de var på toppen.

– Det var helt fantastisk utsikt, sier Jostein.

Kort etterpå skjedde det dramatiske uhellet som kompisen fanget på film.

Se den skremmende videoen i videovinduet øverst.

To meter fra stupet

Det var Forsvarets 330 Skvadron, som er en del av redningshelikoptertjenesten, som først fortalte om kompisenes ulykke mandag, som også er omtalt i andre medier tirsdag.

– Jeg hoppet ned på en stein, kom litt i ubalanse mot høyre og forsøkte å redde meg inn. Da satte jeg tåa fast, og gikk med hodet først nedover i høy fart ned fjellsida, sier Jostein.

– Hva tenkte du da?

– Først følte jeg meg trygg og stolte på beina mine, men så merker jeg at jeg har mistet balansen. Jeg treffer bakken først en gang, og så kjenner jeg meg plutselig vektløs igjen, og jeg skjønner at jeg ikke har stoppa. Igjen treffer jeg bakken. Det er harde slag, det gjør vondt og jeg på vei nedover fjellsida i større og større fart, sier han.

– Jeg følte på panikken, og tenkte at «nå må det stoppe, ellers går det skikkelig galt», fortsetter han.

– Trodde han falt i døden

Kompisen Jordy forteller til TV 2 at han ikke så hele fallet, og fryktet det verste.

– Jeg trodde han falt i døden, det kan du høre i klippet. Jeg ble kjempeglad da jeg så han liggende der, og at han reiste seg kort tid etterpå, sier Jordy.

Han sier hans spontane reaksjon var å løpe etter kompisen.

– Plutselig slo det meg at det kunne være farlig, og at jeg måtte sørge for å ikke falle selv. Jeg bevegde meg sakte nedover, sier Jordy.

Da fallet hadde stoppet oppdaget Jostein at det verket det i hele kroppen, beina var fulle av sår, solbrillene var knust, klokka var falt av og t-skjorta var opprevet.

– Jeg tok ting veldig rolig, og la alt jeg hadde i sekken. Men da jeg skjønte hva som skjedde, og hvor bratt det var ned, kom frykten, og jeg ble skikkelig redd, sier han.

Ifølge 330 Skvadron stoppet Josteins fall to meter fra kanten av stupet. Han kom fra ulykken uten alvorlige skader.

Kompisen Jordy klatret sakte og forsiktig ned til stedet der kompisen lå.

– Først trodde vi begge at vi kunne gå ned fjellet. Men vi oppdaget at beinet hans var skadet, sier Jordy.

– Det ble verre da adrenalinet ga seg, sier Jostein.

Da besluttet de å ringe etter hjelp.

Reddet i helikopter

– Da vi først så helikopteret føltes det veldig bra. Jeg hadde ligget der og hatt vondt en stund da, sier Jostein.

Redningsmannskapets opptak viser dem klatre opp og rundt den bratte fjellsiden hvor kompisene sitter og venter, før de kommer ned til dem ovenfra.

– Du er heldig som ikke falt lenger, sier en av redningsmannskapene når han er på vei mot dem.

Mens Jostein får bistand og blir klargjort til helikoptertransport, får kompisen en sele på seg, og også han blir heist opp i helikopter etterhvert.

– Betydelig økning

Ifølge UT.no er turen til Børtind, som kompisene gikk på i fjor, kategorisert som krevende, er 5,8 kilometer lang, og tar rundt én dag å gå. På Facebook oppfordrer 330-skvadronen på vegne av seg selv og Jostein andre til å være oppmerksomme i fjellet i sommer.

– Denne sommeren ser vi en betydelig økning av erfarne og uerfarne turgåere på norske fjelltopper. Jostein og 330 Skvadron oppfordrer derfor alle til å vise varsomhet når man ferdes i fjellet, skriver Forsvaret i innlegget.

Jostein forteller at videoen godt illustrerer hvor kjapt det kan gå galt, og at den er spesielt viktig i år, ettersom mange har sommerferie i Norge som følge av koronarestriksjoner i utlandet.

– Den viser tidspunktet der jeg er helt avslappet og har kontroll på det som skjer, og hvor fort det går galt. Jeg tror mange reagerer likt, sier han til TV 2.

– Har dere vært på fjelltur etter ulykken?

– Vi har vært på en kort tur på Steigen. Men vi vil opp til Børtind igjen, og da være i stand til å gå ned igjen, sier Jostein lattermildt.

– Vi trenger å gjøre det for vår egen del, og da gjøre det helt trygt, følger kompisen opp.

Redningsmann i 330 Skvadronen, Torgeir Kjus, som deltok i redningsaksjonen, forteller videoen illustrerer hvor fort ting kan gå galt.

– Små marginer skiller en lykkelig fin fjelltur fra noe som kan gå helt galt, sier han til TV 2.

Han mener dette var et relativt udramatisk oppdrag for dem.

– Men vi skjønner at det raskt kunne gå veldig galt.

Ifølge Kjus har det vært 11 heisoppdrag i Bodø-området de siste 20 dagene.



– Sommeren er høytid for oss. Det er cirka likt som før, 2-3 heisoppdrag i uka. Det er helt standard sommertall, sier han til TV 2.

– Høyere enn i fjor

Det er Hovedredningssentralen (HRS) som har ansvaret for redningsaksjoner, og delegerer ut oppdrag til 330-skvadronen.

De kan ikke si nøyaktig hvor mange oppdrag de har hatt i sommer, men melder om en hektisk sommer så langt.

– Det ser ut som om tallene fra juli er høyere enn i fjor. Vi hadde en liten forventning om det også, i og med at vi regnet med at det blir flere nordmenn i fjell og båt denne sommeren, sier Ståle Jamtli, Redningsinspektør for HRS Sør-Norge.

Han anbefaler alle å opptre varsomt i fjellet.