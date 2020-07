Klopp må trolig klare noe ingen har klart før

Onsdag fra kl. 21.05: Se Liverpool-Chelsea på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

Når Liverpool møter Chelsea på Anfield onsdag kveld, mottar de endelig beviset på at de er Englands beste lag. Skal Jürgen Klopp og hans elever ta imot trofeet også neste sesong, må de trolig gjøre noen ingen har klart før dem i Premier League:

Å ta 90 poeng eller mer for tredje sesong på rad.

– Jeg tror du må ta rundt 90 poeng. Jeg trodde ikke at City og Liverpool skulle klare å følge opp den poengsummen som de hadde i fjor, men Liverpool motbeviste det, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre, og ser inn i spåkulen:

– Jeg ser for meg at en del av de andre topplagene kommer til å ta flere poeng neste sesong, og at det kan bli litt mer rift der. Jeg har ikke tro på at noen lag stikker så voldsomt av som Liverpool og City har gjort i det siste. Men at det fort kan ligge høyt på 80-tallet eller på 90-tallet, kan godt være.

Bare skjedd to ganger tidligere

Bare at et lag tar 90 poeng eller mer to sesonger på rad hører sjeldenhetene til, ifølge Liverpool Echo, som omtaler statistikken. Chelsea klarte det under José Mourinho i 2004/05- og 2005/06-sesongen, mens Manchester City klarte det under Pep Guardiola i 2017/18- og 2018/19-sesongen.

Chelsea endte opp med 83 poeng i neste sesong, mens Manchester City maks kan ende opp med 81 denne.

TV 2s fotballekspert understreker at Liverpool har vist at de er kapable til å klare det rivalene ikke klarte.

– Så får vi se hvordan det ender. Det de har drevet med de siste sesongene, å stange oppunder 100 poeng, er det som er unormalt, poengterer Myhre.

– Det er ingen grunn til å tippe at City og Liverpool ikke vil være med å kjempe neste sesong nå. Så blir det interessant å se om noen av de andre topp seks-lagene klarer å kappe innpå avstanden. Det bør man jo forvente, fortsetter han.

Førsteelleveren blir vanskelig å forsterke for Jürgen Klopp. Myhre mener at han bør se etter signeringer som kan styrke bredden i troppen.

– Det viktigste for dem er å beholde de beste spillerne sine, og at de er skadefrie. Også tror jeg nok de trenger en frontspiller til. Shaqiri, Origi og den gjengen er for ustabile. Eventuelt også en kreativ midtbanespiller. Da har de gode valgmuligheter òg, og noen som kan utfylle dem som allerede er der. Det er de to posisjonene jeg synes skiller seg ut foreløpig.

Motivasjonssvikten

Da Klopp var trener for Borussia Dortmund, ledet han dem til Bundesliga-tittelen to år på rad. TV 2s ekspert mener at Klopp har en vanskelig oppgave foran seg om han skal gjøre det samme med Liverpool.

– Det å gjenskape sulten er noe av det vanskeligste i toppidrett. Det er oftere vanskeligere å gjenskape noe enn å få til noe én gang, sier Myhre.

– Men man kan gjenskape suksess gjennom andre ting. Å bli nummer to i ligaen og finalen i Champions League er en bra sesong, men man sitter ikke igjen med et trofé. Å gjenskape trofeer er vrient. Man blir det laget alle skal ta, og glipper en da litt på den sulten og sånt, er det en utfordring.

Onsdag fra kl. 21.05: Se Liverpool-Chelsea på TV 2 Sport Premium eller Sumo!