Graver opp gravplasser: – Noen må gjøre det

Overfylte strender med gravplasser i Brasil har blitt et symbol på hvordan landet har håndtert pandemien. Nå har Brasil blitt Latin-Amerikas største kirkegård.

I Brasil har koronapandemien truffet landet hardt. Mer enn 80.000 mennesker har dødd som følge av viruset.

Langs de brasilianske strendene blir de begravet. Dermed har strendene i Brasil blitt Latin-Amerikas største kirkegård og et symbol på hvordan Brasil har håndtert pandemien.

En del av virkeligheten

Én av strendene som har blitt omgjort til kirkegård er Vila Formosa i São Paulo. Der arbeider den 30 år gamle tobarnsfaren Miguel Braga med å begrave folk.

For omtrent 2.500 kroner i måneden graver Braga ut det siste hvilestedet til de som har tapt kampen mot korona.

– Noen må gjøre det, sier han til The Guardian.

På en av de verste dagene måtte han hjelpe med å gravlegge 80 lik på et skift, hvor så og si alle var ofre for covid-19.

BEGRAVER MANGE: I løpet av én dag kan det bli gravlagt hopetalls med mennesker som har dødd av viruset. Her kaster en pårørende en rose på graven til sin kjære. Foto: Amanda Perobelli

Braga har vokst opp i et tøft strøk på østkanten av byen. Å se lik hver dag er ikke noe nytt for han.

– Jeg kommer fra et voldelig sted, hvor jeg har sett mange lik i gatene. Dette er en del av virkeligheten min, sier han.

Alkoholisme og depresjon

Selv om byen kjemper mot viruset, er det også andre faktorer som påvirker byen. Alkoholisme og depresjon har blitt en del av hverdagen til mange av dem som arbeider i byens 22 graveplasser.

– Psykologen min er en pakke med sigaretter og en øl etter jobb, forteller Braga.

Ifølge hans kone kan det virke som jobben påvirker nattesøvnen hans, da han noen ganger snakker i søvne, og er urolig om nettene.

– Men jeg tar det med ro. For meg er denne jobben akkurat som hvilken som helst annen jobb, sier han.

Blir hyllet

Blant de som graver langs strendene er det mye følelser i sving. En veteran blant graverne, Luiz Silva, sier han og hans kolleger har følt på en blanding av sorg og angst.

– Vi er redde fordi vi ikke vet om vi vil bli smittet, vi også. Vi lider i stillhet, sier han.

Selv om den makabre jobben påvirker arbeiderne, blir de hyllet for den jobbende gjør.

Epidemiolog ved universitet i São Paulo hyller arbeiderne.

– De er heltene under denne pandemien, sier epidemiolog Paulo Lotufo.

– Graverne er de usynlige mennene i denne pandemien, sier en annen, den brasilianske fotografen Rafael Vilela som har vært med på å dokumentere de mange jobbene med å grave graver langs strendene.

HYLLET: Arbeiderne blir hyllet for den jobben de gjør. Foto: Amanda Perobelli

Ifølge Braga kan det tyde på at byen er over den verste perioden, ettersom viruset nå sprer seg mer utover landet, og ikke er like sentrert i byen.

– Jeg ser alle disse likene bli gravlagt, med eller uten covid-19, og jeg innser at vi er alle helt verdiløse, sier Braga og legger til:

– Det har ikke noe å si om du er dum eller smart, om du har penger eller ikke, om du er pen eller stygg. Verden spiser oss alle.